انفجار در یک فروند ناو جنگی آمریکا/ ۲۱ ملوان مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اِن بی سی سن دیه گو، در پی آتش سوزی و وقوع انفجار در یک فروند ناو جنگی آبی- خاکی موسوم به ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد» در پایگاه دریایی سن دیه گو در ایالت کالیفرنیای آمریکا، ۲۱ ملوان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته «کریشنا جکسون» از پایگاه دریایی سن دیه گو، این کشتی پیش از وقوع آتش سوزی در حال انجام عملیات حفظ و نگهداری بود. خدمه این کشتی معمولاً روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) داخل این کشتی هستند، اما در مجموع تعداد نفرات از روزهای دیگر هفته کمتر بود.

گفته می‌شود که نیروهای آتش نشان فدرال ساعت ۹ صبح به وقت محلی از سازمان آتش نشانی سن دیه گو درخواست کمک کردند و تمام نیروهای این سازمان تا ساعت ۱۱:۱۹ دقیقه صبح به محل حادثه اعزام شدند.

بنا بر گزارشها، ملوانان مجروح شده در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفتند. هنوز علت وقوع این آتش سوزی روشن نیست.