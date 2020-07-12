  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۰:۵۹

شبکه اِن بی سی خبر داد؛

انفجار در یک فروند ناو جنگی آمریکا/ ۲۱ ملوان مجروح شدند

انفجار در یک فروند ناو جنگی آمریکا/ ۲۱ ملوان مجروح شدند

نیروهای آتش نشان فدرال آمریکا برای اطفای حریق ناشی از وقوع انفجار در یک فروند ناو جنگی آمریکا در پایگاه نیروی دریایی شهر سن دیه گو به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اِن بی سی سن دیه گو، در پی آتش سوزی و وقوع انفجار در یک فروند ناو جنگی آبی- خاکی موسوم به ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد» در پایگاه دریایی سن دیه گو در ایالت کالیفرنیای آمریکا، ۲۱ ملوان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته «کریشنا جکسون» از پایگاه دریایی سن دیه گو، این کشتی پیش از وقوع آتش سوزی در حال انجام عملیات حفظ و نگهداری بود. خدمه این کشتی معمولاً روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) داخل این کشتی هستند، اما در مجموع تعداد نفرات از روزهای دیگر هفته کمتر بود.

گفته می‌شود که نیروهای آتش نشان فدرال ساعت ۹ صبح به وقت محلی از سازمان آتش نشانی سن دیه گو درخواست کمک کردند و تمام نیروهای این سازمان تا ساعت ۱۱:۱۹ دقیقه صبح به محل حادثه اعزام شدند.

بنا بر گزارشها، ملوانان مجروح شده در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفتند. هنوز علت وقوع این آتش سوزی روشن نیست.

کد مطلب 4972526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ج IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ترامپ قاتل است باید محاکمه شود و محکوم به مرک شود تا عدالت بر قرار شود حتمآ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها