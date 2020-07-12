به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی عصر یکشنبه در بازدید از بیمارستان شهید گنجی برازجان اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد تلاشهای بسیار خوبی در راستای رسیدگی به بیماران کرونایی هستیم.
وی از تلاش برای افزایش تجهیزات بیمارستانهای استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در این راستا طی روزهای آینده شاهد تجهیز بیمارستانها و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها خواهیم بود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان شهید گنجی برازجان ضمن بررسی روند رسیدگی به بیماران به ویژه بیماران کرونایی و گفتوگو با آنها مسائل، مشکلات و کمبودها را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین بازدیدی را از بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر داشت و چند بخش این مرکز درمانی را مورد بررسی قرار داد و با بیماران به گفتوگو پرداخت.
به منظور پذیرش و مراقبت از بیماران حاد تنفسی و بیماران کرونایی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس به بیمارستان ریفرال کرونا در استان بوشهر درآمده است.
در این بازدیدها رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون درمان و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز حضور داشتند.
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