به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل اکبری، با اشاره به خطر کاهش نرخ رشد جمعیتی، اظهار داشت: امروز وضعیت جمعیتی کشور نسبت به سالهای آینده خیلی خوب است، در افق ۲۰ سال آینده وضع مناسبی از نظر جمعیتی نخواهیم داشت.
وی افزود: ساختارها به هم خورده است؛ یعنی جمعیت جوان کم و سالمندان زیاد میشود.
اکبری با بیان اینکه هیچ جای دنیا سالمندان نیروی فعال جامعه نیستند، ادامه داد: سالمندی فعال نداریم و این حرف است.
مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت: فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد.
اکبری افزود: سیاستهای بهداشتی کاملاً علمی ابلاغ شده است، اما عملیاتی شدن آن راهکارهای دیگری را میطلبد.
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