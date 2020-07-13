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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۷:۲۲

مشاور عالی وزیر بهداشت:

فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد

فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد

مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به چالش های جمعیتی در کشور، گفت: فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل اکبری، با اشاره به خطر کاهش نرخ رشد جمعیتی، اظهار داشت: امروز وضعیت جمعیتی کشور نسبت به سال‌های آینده خیلی خوب است، در افق ۲۰ سال آینده وضع مناسبی از نظر جمعیتی نخواهیم داشت.

وی افزود: ساختارها به هم خورده است؛ یعنی جمعیت جوان کم و سالمندان زیاد می‌شود.

اکبری با بیان اینکه هیچ جای دنیا سالمندان نیروی فعال جامعه نیستند، ادامه داد: سالمندی فعال نداریم و این حرف است.

مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت: فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد.

اکبری افزود: سیاست‌های بهداشتی کاملاً علمی ابلاغ شده است، اما عملیاتی شدن آن راهکارهای دیگری را می‌طلبد.

کد مطلب 4972555

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