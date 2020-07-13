مرحله استانی جشنواره فیلم مقاومت در کردستان برگزار می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سعیده گلابی اظهار داشت: انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در چهلمین سالگرد جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و آغاز دفاع مقدس و در آستانه سالگرد عروج ملکوتی سید شهدای مقاومت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به منظور تکریم رشادت‌ها و حماسه‌های ماندگار ایثارگران انقلاب اسلامی، مقاومت و دفاع مقدس با حمایت و پشتیبانی بنیاد فرهنگی روایت فتح شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را برگزار می‌کند.

وی افزود: شانزدهمین دوره این جشنواره در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار می‌شود که بخش‌های رقابتی آن شامل «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها»، و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی»، ۳۱ شهریور تا شش مهر ماه مقارن با هفته دفاع مقدس برگزار شده و ثبت نام برای متقاضیان حضور در این بخش از ۲۰ خرداد در سایت جشنواره آغاز شده و آخرین مهلت ارسال اثر ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ است.

مسئول دبیرخانه استانی فیلم مقاومت در کردستان ادامه داد: سایر بخش‌های رقابتی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شامل بخش اصلی مسابقه بین‌المللی، بخش ویژه سیدالشهدای مقاومت، بخش فیلم به معنای مطلق، بخش فیلمنامه با عنوان «روایت قلم»، بخش پژوهش‌های سینمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مقاومت و بیداری اسلامی و نقد آثار فیلم و سینما و بخش فیلمسازان بسیجی انتخاب برگزیدگان ملی است.

گلابی یادآور شد: به منظور ارج نهادن به تلاش‌های جهادگرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از بسیج، ارتش، سپاه، و نیروی انتظامی و نیز با هدف استعدادیابی و تقویت نیروهای انقلابی و متعهد به ویژه جوانان خلاق برای حضور مؤثر در عرصه فیلم‌سازی و سینما، جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در شانزدهمین دوره خود بخشی ویژه برای فیلمسازان بسیجی در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان در این بخش باید عضو بسیج یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از نیروهای مسلح باشند و هنگام ثبت‌نام تائیدیه عضویت خود را از طریق سازمان بسیج هنرمندان، واحدهای تابعه سازمان بسیج مستضعفین یا یگان‌های محل خدمت در نیروهای مسلح ارائه کنند.

مسئول دبیرخانه استانی فیلم مقاومت در کردستان گفت: آثار منتخب فیلمسازان بسیجی در مرحله استانی در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در مرکز استان انتخاب و از صاحبان آثار تجلیل و در مرحله ملی آثار برگزیده استانی با هم به رقابت گذاشته خواهد شد.

گلابی اظهار داشت: هیئت داوران شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش مسابقه ملی، شش تندیس و دیپلم افتخار به بهترین تله فیلم بلند، بهترین فیلم داستانی کوتاه، بهترین فیلمنامه، بهترین مستند، بهترین نماهنگ و بهترین پویانمایی اهدا خواهد کرد.

وی افزود: شرکت فیلمسازان بسیجی و اعضای نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در بخش فیلمسازان بسیجی مانع شرکت در بخش‌های دیگر نیست و آثار شرکت کننده می‌بایست براساس موضوعات اعلام شده باشد.

مسئول دبیرخانه استانی فیلم مقاومت در کردستان ادامه داد: شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمان ۳۱ شهریور تا ششم مهر ۱۳۹۹ مقارن با هفته دفاع مقدس در بخش‌های مدافعان سلامت، جشنواره جشنواره‌ها و انتخاب استانیِ بخش فیلمسازان بسیجی و یکم تا هفتم آذر همزمان با هفته بسیج در بخش‌های سینمای ایران و جهان، سیدالشهدای مقاومت، روایت قلم و نقد و پژوهش تحلیل، انتخاب برگزیدگان ملی فیلمسازان بسیجی و فیلم به معنای مطلق برگزار می‌شود.

گلابی یادآور شد: بخش جنبی جشنواره شامل نشست‌های تخصصی موضوعی, مرور بر سینمای سامری، مراسم اهدای نشان رسول، بزرگداشت‌ها و نکوداشت‌ها، جلسات نقد و بررسی آثار، هفته‌های فیلم در خارج از کشور، نمایشگاه عکس بوده و در خصوص هر بخش اطلاع‌رسانی لازم در سایت جشنواره صورت خواهد گرفت.