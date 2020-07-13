علیرضا بیرانوند سرانجام راهی بلژیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند بامداد امروز دوشنبه پس از کش و قوس‌های فراوان به دلیل تعویق چندباره سفر خود به بلژیک برای حضور در تست‌های پزشکی و تمرینات باشگاه آنتورپ راهی این کشور شد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که قرارداد سه ساله‌ای را با باشگاه آنتورپ امضا کرده است، برای نهایی کردن این قرارداد باید در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت می‌کرد اما شیوع جهانی بیماری کرونا دو بار باعث تاخیر در سفر این دروازه بان شد.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس پس از دریافت مجوز کار از کشور بلژیک به بروکسل سفر کرد تا از آنجا راهی شهر آنتورپ بشود ودر تست‌های پزشکی شرکت کند.