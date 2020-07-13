به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر زمان و هرکجا که صحبت از محصولات با ارزش و گران قیمت به میان می‌آید متأسفانه افراد سودجو هم خود را به نوعی دخیل می‌کنند تا با استفاده از روشی تقلب کنند و یا بر سر خریداران آن محصول کلاه بگذارند. از آن جایی که به زعفران لقب طلای سرخ را نسبت می‌دهند باید انتظار تقلب را هم داشته باشیم اما تشخیص زعفران اصل از تقلبی برای شما ساده خواهد شد، در ادامه این مطلب با خواندن تجاربی که در سایت برادران حسینی منتشر شده می‌توانید فرق میان زعفران اصل و تقلبی را تشخیص دهید و اسیر قیمت و تبلیغات افراد سودجو نشوید.

روش ‌های تشخیص زعفران اصل از تقلبی

تقلب در این زمینه تنوع بسیار زیادی دارد. در بعضی از روش‌ها به طور کل جنس زعفران عوض شده که به طور معمول توسط چین و پاکستان انجام می‌شود. در این روش با ساختن مصنوعی پرچم زعفران از موادی مثل پوست ذرت و ترکیب آن با مواد شیمیایی و مدل‌هایی خاصی از پلاستیک و در نهایت تغییر رنگ آن و اضافه کردن اسانس زعفران به محصول تولید شده محصولی کاملاً متفاوت از زعفران به خریداران با قیمت گزاف فروخته می‌شود. اما در اکثر تقلب‌هایی که در ایران انجام می‌شود معمولاً افراد متقلب سعی می‌کنند با اضافه کردن موادی شبیه به زعفران مثل زردچوبه و یا حتی خاک یا نرمه وزن محصول را بیشتر کنند تا از این طریق سود بیشتری کنند. لازم به ذکر هست که این روش بیشتر در زعفران آسیاب شده جواب می‌دهد و در صورت خرید زعفران با فرم طبیعی آن کمتر مورد کلاهبرداری و خرید محصول تقلبی قرار خواهید گرفت.

لاذم به ذکر است که زعفرانی که شما از سایت برادران حسینی به آدرس https://hosseinibrothers.ir/ خریداری می‌کنید چندین بار در آزمایشگاه تست می‌شود تا از سلامت کیفی آن مطمئن شویم.

زعفران معجزه بدون چربی

زعفران اصل فاقد کلسترول و چربی اشباع است. از این رو اگر فروشنده از زعفران تقلبی که با اسانس و مواد شیمیایی ساخته شده باشد استفاده کند با دم کردن مقداری از آن می‌توانید زعفران اصلی از تقلبی را تشخیص دهید. ابتدا مقداری آب را به دمای جوش برسانید و سپس چند پر زعفران درون آن بریزید و یک بشقاب یا ظرف دیگر را روی لیوانی که زعفران را درون آن ریخته‌اید بریزید. پس از ده دقیقه اگر دیدید یک لایه چربی بر روی سطح آب داخل لیوان جمع شده است به طبیعی بودن زعفران شک کنید.

بنزین رنگ را در خود حل خواهد کرد.

اگر روی چند پر زعفران اصل مقداری بنزین بریزید و یا بنزین را درون لیوان یا ظرفی بریزید و چند پر زعفران را درون آن بریزید، پس از مدتی مشاهده خواهید کرد که بنزین مقداری از رنگ زعفران را به خود جذب کرده و اگر پرهای زعفران را از آن خارج کنید می‌بینید که زعفران کمی کم رنگ شده اما رنگ پایه خود را حفظ کرده است. اما اگر زعفران تقلبی باشد با انجام این کار و بیرون کشیدن پرهای زعفران از داخل بنزین مشاهده می‌کنید که پرهای زعفران تقلبی سفید شده‌اند و یا بسیار کم رنگ شده‌اند.

آهسته و پیوسته

اگر مقداری جوهر خودکار درون یک لیوان آب بریزید مشاهده خواهید کرد که رنگ جوهر به سرعت در آب پخش می‌شود و رنگ آب یک دست می‌شود. از این رو اگر برای تهیه زعفران از رنگ استفاده شده باشد یا برای بهتر جلوه دادن آن از اسانس استفاده شده باشد با انداختن زعفران در آب جوش مشاهده خواهید کرد که به سرعت رنگ در آب پخش می‌شود. اما اگر زعفران اصلی باشد با انداختن آن در آب و دم کردن آن مشاهده می‌کنید که زعفران به آرامی رنگ خواهد داد و مدتی طول می‌کشد که رنگ آب جوش یک دست شود.

هیچ چیز طعم و عطر زعفران را نمی‌دهد

استفاده از این روش مستلزم داشتن تجربه قبلی است، شما باید چندین بار زعفران واقعی و کاملاً اصل را از نزدیک دیده باشید. اکثر تجار و افرادی که در این زمینه مشغول هستند با استفاده از این روش زعفران را تشخیص می‌دهند. از آنجایی که بو، طعم و عطر زعفران اصل هیچ وقت قابل تقلب نیست اگر در این روش مهارت پیدا کنید می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن آن را از زعفران تقلبی تشخیص دهید.

جمع‌بندی

اگر قصد خرید مقدار زیادی زعفران از مغازه را دارید قبل از خرید مقداری از آن را به چند فرد آشنا و متخصص در این زمینه نشان دهید و از مناسب بودن کیفیت زعفران مطمئن شوید. البته اگر در کنار خود فرد معتمدی ندارید بهتر است آن را از یک مکان و یا سایت معتبر خریداری کنید که هرگز حاضر نباشد به خاطر سود بیشتر اعتبار خود را خدشه‌دار کند.

سعی کنید زعفران اصل را دور از نور خورشید نگه دارید. از آنجایی که زعفران اصل حاوی مواد فراری نظیر کروسین است، سعی کنید آن را در ظرف‌های شیشه‌ای و تیره نگهداری کنید تا کیفیت خود را حفظ کند و به مرور از کیفیت زعفران کاسته نشود. توصیه می‌کنیم از پک‌هایی که در صفحه زعفران موجود است استفاده کنید به این دلیل که بسته‌بندی کاملاً وکیوم است و سعی شده از موادی استفاده شود که بیشترین بازتاب نور رو داشته باشند.

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