سارق قطعات خودرو در کرمان دستگیر شد / اعتراف به ۱۸ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا فداء در تشریح این خبر گفت: در پی چندین فقره سرقت قطعات خودرو در شهر کرمان دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به افزایش گشت‌های نامحسوس و تلاش‌های شبانه روزی پلیس افزود: با گشت زنی‌های هدفمند، مأموران کلانتری ۲۳ این فرماندهی موفق شدند سارق را درحین سرقت مشاهده و پس از یک تعقیب و مراقبت، متهم را دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر وی را به کلانتری منتقل کنند.

سرهنگ فداء افزود: در تحقیقات و بازجویی‌های انجام گرفته از سوی پلیس، سارق به ۱۸ فقره سرقت قطعات خودرو از قبیل باطری، ضبط، زاپاس و.... در سطح شهر کرمان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با اشاره به کشف مقداری از اموال مسروقه از مخفیگاه این متهم و تحویل وی به مراجع قضائی یادآور شد: موفقیت پلیس در این خصوص نتیجه تلاش شبانه روزی عوامل انتظامی و همکاری تنگاتنگ شهروندان با نیروی انتظامی است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به ۱۱۰ اطلاع دهند.