محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالگرد امضای برجام و ادعای اخیر برخی اعضای دولت مبنی بر اینکه اساس مذاکره با آمریکا بر بی اعتمادی بوده است، اظهار کرد: پیداست که در قرارداد بینالمللی برجام، آمریکا ناقض این قرارداد بوده است و به آمریکا به هیچ وجه نباید اطمینان کرد. نتیجه اعتماد به آمریکا و افتادن در دام آن، همین میشود که کار خود را میکنند و تازه منکر آن هم میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولتمردان نباید به آمریکا اعتماد میکردند، عنوان کرد: مسئولین و دولتمردان به آمریکا اعتماد کردند و این یک اشتباه بزرگ بود. گفتند معاهده بینالمللی است و نشستند و امضا کردند در حالی که نباید این اعتماد را میکردند به این دلیل که آمریکا پیمان نمیشناسد.
عضو جامعه روحانیت مبارز اساس مذاکره دولت آقای روحانی بر سر برنامه هستهای را اعتماد به آمریکا و اروپا دانست و تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، اینکه تمام این فتنهها سر آمریکا است و اوست که زیر بار قوانین بینالمللی نمیرود. ما نباید در گذشته به آمریکا اعتماد میکردیم. ما در مقابل آمریکا سست عمل کردیم و در نهایت دولتیها فهمیدند که آمریکا این چنین است. با این تفاسیر ما حتی رهبری را داشتیم که فرمودند، پیام ترامپ را قابل جواب نمیدانم.
رهبر در پایان گفت: در مقابل آمریکا باید مواضع جدیتری گرفته میشد اما به هر حال هر چه بود، تجربهای از وضع جهانی پدید آمد مبنی بر اینکه اساس بر بیاعتمادی به آمریکا است. البته دولت هم نیتهایی داشت که عملی نشد اما حالا که کار به اینجا رسید و ضرورت بیاعتمادی به آمریکا برایشان به اثبات رسید، مواضعشان شکل دیگری پیدا کرده است.
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