الزامات کرونایی در محیط‌ کار/ لوازم التحریر مشترک استفاده نکنید

جعفر نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در محیطهای کاری اظهار کرد: سلامت شاغلین یکی از مباحث مهم در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ است.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی عوامل و راههای انتقال ویروس در محیطهای کار، اظهار کرد: از این طریق میتوان از انتقال ویروس کرونا در این قبیل محیطها پیشگیری کرد.
نوحی ادامه داد: به منظور حفظ سلامت و کاهش مواجه شاغلان باید یکسری الزامات در ارگانها و ادارات در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بررسیها ویروس کرونا عمدتاً از طریق ترشحات و ذرات ریز تنفسی و لمس اشیا پر تماس منتقل میشود، بیان کرد: در ادارات و ارگانها مهمترین بحث فاصله گذاری اجتماعی است که در این خصوص متناسب با نوع فعالیت هر ارگان، یکسری فاصله گذاری ها انجام میشود.
لزوم کاهش مواجه چهره به چهره افراد در محیطهای کاری
نوحی با تاکید بر این باید میزان مواجه چهره به چهره کارکنان با کارکنان، کارکنان با مراجعان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، افزود: تجمع در محل کار ممنوع است.
وی با بیان اینکه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان باید با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تردد کنند، بیان کرد: استفاده از لوازم حفاظت فردی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده باید مدنظر قرار گیرد.
نوحی همچنین رعایت فاصله کارکنان در حین سرو غذا در سلف سرویس محیطهای کاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته توصیه اکید میشود که در ادارات و محیطهای کاری هیچگونه غذایی سرو نشود و کارکنان غذای روزانه خود را به همراه داشته باشند و به صورت انفرادی استفاده کنند.
نوحی بیان کرد: صندلیهای مراجعان با فاصله از یکدیگر قرار گیرد و این افراد باید ملزم به استفاده از ماسک در محیطهای کاری شوند. این اقدامات زمانی مؤثر است که هم کارکنان و هم مراجعان پروتکلهای بهداشتی را به صورت دقیق رعایت کنند.
وی ادامه داد: در صورت امکان استفاده از سیستمهای صوتی برای برقراری ارتباط با مشتریان در دستور کار قرار گیرد و برای حضور و غیاب از سیستمهای تشخیص چهره استفاده شود و از شیوه اثر انگشت استفاده نشود.
لوازم التحریر مشترک استفاده نکنید
نوحی گفت: در محیطهای کاری به ویژه بانکها باید لوازم التحریر شخصی مورد استفاده قرار گیرد، متأسفانه در برخی مکانها مشاهده میشود که از خودکارهای مشترک استفاده میشود در صورتی که باید توجه داشت اگر این لوازم به صورت مشترک استفاده شود میتوانند به وسیلهای برای انتقال ویروس تبدیل شوند.
وی بیان کرد: برای کاهش تماس دست افراد با دستگیره درها باید درها به صورت نیمه باز باشد یا از درهایی استفاده شود که به صورت خودکار باز و بسته شوند.
جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم پرهیز از استفاده از پول نقد ادامه داد: کاهش تعداد کارکنان به یک سوم باید با تصویب ستاد کرونا باشد.
لزوم غربالگری افراد در محیطهای کاری
وی با اشاره به اینکه یکسری الزامات مانند فاصله گذاری، غربالگری، مراقبت و بازتوانی شامل تمامی شاغلان میشود، بیان کرد: تمامی افراد دارای علامتهای مشابه بیماری کووید ۱۹ باید غربالگری شوند و فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و مدیران مجموعه باید از حضور این افراد در محیط کار جلوگیری کنند.
نوحی گفت: باید به صورت روزانه و تصادفی شاغلان غربالگری شوند و افراد دارای علائم یا کارکنانی که در تماس با بیماران کرونایی هستند را شناسایی کنند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی افراد مشکوک در ورودی هر محیط کار افزود: مدیران در خصوص گروههای حساس و دارای بیماری زمینهای تمهیداتی به کار گیرند که این افراد دورکاری کنند یا در محیطی دور از مابقی کارکنان قرار گیرند.
جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص بازتوانی افراد مبتلا گفت: این افراد بعد از بهبود مجدداً در محیط کار حضور پیدا میکنند که البته باید ابتدا ارزیابیهای لازم بهداشتی و پزشکی و آزمایشات لازم انجام شود و بعد از تأیید پزشک یا مرکز بهداشتی و درمانی میتوانند به محیط کار بازگردند.
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