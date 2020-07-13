علی اصغر هدایتی در گفتگو با مهر از اعطای دو هزار و ۱۵۶ فقره وام ازدواج به متقضیان در خراسان شمالی از ابتدای سال جاری خبر داد.

دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های خراسان شمالی تصریح کرد: تاکنون مبلغ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال در قالب تسهیلات ازدواج به زوج‌های متقاضی پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: وام درخواستی متقاضیان در صورت تکمیل پرونده تا ۴۸ به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

هدایتی افزایش مبلغ وام ازدواج را یکی از موانع پیش روی متقاضیان در مسیر یافتن ضامن عنوان کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های خراسان شمالی در ادامه از پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان ماه آینده خبر داد.

هدایتی نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: متقضیان پس از ثبت درخواست در سامانه کارا و تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات خود را در اسرع وقت دریافت خواهند کرد.

وی از پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات به رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری و برون‌شهری در قالب طرح‌های حمایتی دولت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا خبر داد و افزود: تسهیلات ۱۹۰ میلیون ریالی نیز به مشاغلی که به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شده‌اند پرداخت خواهد شد.

وی در انتها اولویت سیستم بانکی را پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا عنوان کرد.