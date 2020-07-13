آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه مصطفی(ص) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) به صورت دو سالانه و با هدف معرفی و تجلیل از محققان و دانشمندان برتر جهان اسلام برگزار می شود.

جایزه مصطفی(ص) در چهار حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و کلیه زمینه‌های علم و فناوری اعطا می شود و اعلام اسامی برگزیدگان این دوره، طی آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) در آبان ماه ۱۴۰۰، صورت خواهد گرفت.

شرایط اعطای جایزه در سه حوزه تخصصی، داشتن تابعیتِ یکی از ۵۷ کشور اسلامی است، اما محدودیت سنی، جنسی و دینی برای نامزد وجود ندارد. اما در حوزه عمومی چهارم، تابعیت، جنس و سن دانشمند مد نظر نبوده و نامزد باید تنها مسلمان باشد. کلیه زمینه‌های علم و فناوری شامل حوزه های آموزشی یونسکو؛ علوم طبیعی، ریاضیات و آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی ساخت و تولید، کشاورزی، جنگلداری، شیلات و دامپزشکی، بهداشت و رفاه و همچنین علوم شناختی و اقتصاد و بانکداری اسلامی است.

نامزدها باید از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر، انجمن های علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمی های علوم کشورهای اسلامی، پارک‌های علم و فناوری و یا از سوی سایر دانشمندان و شخصیت های علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی شوند. برگزیدگان در هر حوزه علاوه بر دریافت لوح و مدال جایزه، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

مهلت برای معرفی و ارسال آثار این دوره از اعطای جایزه مصطفی(ص) تا روز دوشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ (۳۱ آگوست ۲۰۲۰) است.