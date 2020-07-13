به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ذوالفقار عباسی‌فر صبح دوشنبه در نشست فرماندهان نواحی مقاومت و مسئولین کمیته‌های قرارگاه نهضت جهش تولید سپاه استان بوشهر اظهار کرد: در راستای تقویت و جهش تولید تلاش‌های گسترده‌ای در استان بوشهر صورت گرفته است.

مسئول بسیج سازندگی و دبیر قرارگاه نهضت سراسری جهش تولید سپاه استان بوشهر اضافه کرد: نهضت سراسری جهش تولید در یک بازه زمانی ۳ ساله در استان بوشهر هم‌زمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: شش کارگروه صنعت، علمی، کشاورزی، عملیات ویژه جهادی، گفتمان سازی و طرح و خدمات قشری در قرارگاه نهضت سراسری جهش تولید استان بوشهر تشکیل شده است.

عباسی‌فر بیان کرد: برای هر کارگروه برنامه‌های خاصی در این زمینه تدوین شده است و قرار است با ظرفیت‌های موجود داخلی و مشارکت مردم اجرا شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، بکارگیری توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شهرستانی توسط رده‌های مقاومت به منظور گفتمان سازی و جریان سازی فرمایشات مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید است.