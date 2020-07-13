صدور اسناد تک برگ کاداستر برای ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلستانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که شهرستان پاکدشت دارای ۳۲ هزار هکتار اراضی ملی است افزود: به منظور تثبیت مالکیت دولت در عرصههای ملی، تاکنون برای حدود ۹۹ درصد از این اراضی اسناد مالکیت دفترچهای صادر شده است که با توجه به اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت تک برگ برای تمامی عرصههای ملی در دستور کار قرار دارد.
وی اجرای طرح کاداستر را از سیاستهای راهبردی مجموعه منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: با اجرای طرح کاداستر علاوه بر برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات ثبتی، از سو استفاده و جعل اسناد به شدت جلوگیری بعمل خواهد آمد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاکدشت گفت: در راستای سیاستهای ابلاغی مبنی بر اجرای طرح جامع کاداستر، تاکنون برای ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان اسناد تک برگ صادر شده است.
این مسئول منابع طبیعی شهرستان پاکدشت از رفع تصرف یک مورد تخلف در اراضی ملی خبرداد و در این باره خاطر نشان کرد: اکیپهای گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان در حین گشت زنی با یک مورد تصرف به اراضی ملی واقع در روستای حمامک روبرو شدند که بلافاصله در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع این اراضی رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
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