آلبوم «طبیب جان» منتشر شد/ شنیدن عاشقانه هایی از مولانا و سعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «طبیب جان» طبیب جان به اهنگسازی حسین قاسم زاده و خوانندگی علیرضا وکیلی منش از سوی موسسه راوی تولید و عرضه فیزیکی و الکترونیکی شد.

این مجموعه شامل هفت تراک در مایه «نوا» به نام های «عاشقانه»، «مست و دیوانه» با شعر مولانا، «روح انگیز» با شعر حافظ، «به چه مانی» با شعر سعدی، «نوای پریشانی» و «طبیب جان» با شعر مولاناست که برای مخاطبان ارائه شده اند.

آرش کامور نوازنده کمانچه، میلاد محمدی نوازنده تار، سعید بهرامی نوازنده عود، زکریا یوسفی نوازنده دف، دایره، بندیر، سهیل رزاقی نوازنده تمبک و ادو، میلاد ولی زاده نوازنده تمبک ، محمدجواد خرمی نوازنده ضرب زور خانه، مهرداد ناصحی، حسین قاسمزاده نوازنده نی و سنتور هنرمندانی هستند که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور دارند.

«طبیب جان» با صدابرداری بهنام معیریان در ۵۰ دقیقه توسط موسسه راوی تولید شده است.