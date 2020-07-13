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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۴۲۵۳ نفر

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۴۲۵۳ نفر

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به چهار هزار و ۲۵۳ نفر خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۵ مورد جدید کرونا در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد چهار هزار و ۲۵۳ نفر خبر داد.

وی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۰۵ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش نشده است.

کریمیان عنوان کرد: رعایت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند با جدیت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزها و روزهای آینده است.

کد مطلب 4973074

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