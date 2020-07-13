افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۴۲۵۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد چهار هزار و ۲۵۳ نفر خبر داد.
وی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۰۵ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش نشده است.
کریمیان عنوان کرد: رعایت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند با جدیت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزها و روزهای آینده است.
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