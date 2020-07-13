شمار قربانیان کرونا طی یک روز در کرمان به ۱۳ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۳۳۴ نفر است.

وی گفت: از این تعداد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۹۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۱ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۵۶ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۲ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۴۰ نفر بستری هستند.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون دو هزار و ۶۳۸ نفر است.

وی با اشاره به اینکه موارد جدید بستری طی ۲۴ ساعته گذشته در بیمارستان‌های استان کرمان ۵۷ نفر است، افزود: از این موارد ۴۵ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دو مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دو مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و هشت مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمان را ۱۳ نفر ذکر کرد و گفت: موارد فوتی شامل شش نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شش نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.

وی گفت: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون ۲۴۷ نفر است.