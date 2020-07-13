پزشک باشگاه فولاد: بیت سعید مقابل استقلال کرونا نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انتشار ویدئوی حسن بیت سعید مهاجم تیم فولاد خوزستان درباره ابتلایش به ویروس کرونا و اینکه زمان بازی با استقلال هم کرونا داشته است، باشگاه فولاد توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

در این توضیحات از زبان مرادی پزشک باشگاه فولاد خوزستان آمده است:

«در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ حسن بیت سعید بازیکن با اخلاق و پرتلاش فولاد خوزستان در صفحه اینستاگرام شخصی خود پیامی مبنی بر خود مراقبتی عزیزان در مواجهه با ویروس کرونا را با توصیه کادرفنی تیم فوتبال فولادخوزستان منتشر کرد. نامبرده در قسمتی از این پیام اعلام نموده است مدت ۱۲ روز است که در قرنطینه در اثر بیماری کرونا به سر می برد.

با بررسی دقیق مدارک پزشکی اخذ شده از ایشان طی دورانی که به بیماری کرونا مبتلا شده است و بررسی تست‌های اخذ شده بازیکن نامبرده، می توان بیان کرد باتوجه به اینکه حسن بیت سعید پس از بازی با تیم استقلال تهران ودر تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در آزمایشگاه جمعیت هلال احمر خوزستان در معرض تست تشخیصی کرونا قرار گرفته است و از سویی پس از بازی مقابل ماشین سازی تبریز در اهواز در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ نتیجه تست حاصله به کادرپزشکی تیم فوتبال ابلاغ گردیده و با در نظر گرفتن این حقیقت که این قهرمان شایسته در مقابل تیم استقلال تهران به مدت نزدیک ۹۸ دقیقه در میدان رقابت بدون هیچگونه عارضه بالینی تلاش نموده و قبل از بازی نیز هیچگونه علائمی را در گزارش فرم خوداظهاری بیان ننموده ، متوجه می شویم که در نهایت صحت سلامت در این مسابقه تمامی تلاش خود را برای سربلندی فولاد خوزستان انجام داده است.

از این‌رو با توجه به نتیجه تست انجام شده بر روی ایشان به سادگی می توان دریافت که آقای حسن بیت سعید از تاریخ ۷ تیرماه ۱۳ ۹۹پس از تست انجام شده در محل منزل خود واقع در شهرستان سوسنگرد در قرنطینه بسر برده ، لذا با احتساب ۱۲ روز قرنطینه که توسط ایشان بیان گردیده بایستی تا تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ در این شرایط به سربرده باشد در حالیکه ایشان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ویدئو منتسب به خود را نشر داده است از این رو با یک محاسبه ساده می توان دریافت که فاصله بین تاریخ اولین روز قرنطینه یعنی ۷ تیر ۱۳۹۹ و ویدئو منتشرشده تا تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ صرفاً ۷ روز می باشد.

ازاین‌رو به اطلاع کلیه علاقمندان به تیم فولاد خوزستان و مردم فرهیخته و فوتبال دوست کشورمان می رسانیم که بیان ۱۲ روز قرنطینه توسط بازیکن تیم فولاد خوزستان جناب آقای بیت سعید خطا و اشتباه سهوی توسط نامبرده بوده و کلیه مسؤلیت‌های آن به‌عهده بازیکن می باشد که امیدواریم دیگر شاهد تکرار اینگونه موارد نباشیم چون باعث انجام قضاوت شهودی و بعضاً جهت گیرانه توسط افراد غیر مطلع می گردد و با استناد به آن برخی از منابع سعی در خدشه دار کردن ماهیت اخلاقی باشگاه می نمایند.



تاریخ انجام تست و شروع قرنطینه : ۷ تیر ۱۳۹۹

تاریخ اخذ نتیجه : ۹ تیر ۱۳۹۹

تاریخ نشر ویدئو : ۱۴ تیر ۱۳۹۹»

