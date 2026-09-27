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۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل قرقیزستان با درخشش اسماعیل‌نژاد

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل قرقیزستان با درخشش اسماعیل‌نژاد

امین اسماعیل نژاد امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و قرقیزستان در مرحله مقدماتی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

امین اسماعیل نژاد کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و کانی بک بازیکن شماره هفت قرقیزستان نیز با کسب ۱۱ پوئن، بهترین بازیکن این تیم بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال قرقیزستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۴۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۲۵ امتیاز حمله، ۳ دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۹ پوئن در حمله، ۱۲ امتیاز در دفاع، ۹ پوئن سرویس و ۱۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

کد مطلب 6959689
سیده فرزانه شریفی

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