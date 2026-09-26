پروازهای ایران به کدام کشورها همچنان برقرار است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحریم‌های آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، محدودیت‌ها و توقف پروازهای ایران به برخی کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه، طی روزهای اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است؛ روندی که ابتدا با لغو یا محدود شدن پروازها به مقاصدی از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، بغداد، عمان، امارات متحده عربی و عراق نمایان شد.

با این حال، در حال حاضر شبکه پروازی ایران همچنان مقاصدی در کشورهای چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان، ویتنام و مالزی را شامل می‌شود و پروازهای این مسیرها توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی انجام می‌گیرد.

همچنین درباره پروازهای ایران به عربستان، مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که این مسیر پیش از شرایط فعلی نیز با محدودیت‌هایی مواجه بوده و محدودیت موجود ارتباطی با تحریم‌های اخیر یا شرایط کنونی پروازهای ایران ندارد.