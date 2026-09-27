  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۹

تیم دونفره تنیس ایران مغلوب چین شد

تیم دونفره تنیس ایران مغلوب چین شد

تیم دونفره تنیس ایران در نخستین دیدار خود در بازی های آسیایی برابر چین متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کسری رحمانی و علی یزدانی در دور نخست مسابقات تنیس دو نفره بازی های آسیایی، به مصاف فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین رفتند و در دو ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ مغلوب شدند.

نمایندگان ایران در ست نخست تا نتیجه ۴-۴ برابر با حریف چینی پیش رفتند، اما دو گیم پایانی را واگذار کردند تا این ست ۶ بر ۴ به سود چین تمام شود.

در ست دوم رحمانی و یزدانی ۲ بر یک پیش افتادند، اما زوج چین نتیجه را برگرداند. ایرانی‌ها در ادامه و در حالی که ۵ بر ۳ عقب بودند، یک گیم دیگر گرفتند و اختلاف را به ۵ بر ۴ رساندند، با این حال گیم بعدی را چین برد تا ست دوم نیز ۶ بر ۴ و مسابقه در مجموع ۲ بر صفر به سود این تیم خاتمه یابد.

کد مطلب 6959687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها