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۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۰

کاهش دما در گلستان؛ رگبارهای پراکنده تا پایان هفته

کاهش دما در گلستان؛ رگبارهای پراکنده تا پایان هفته

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای خنک و ناپایداری‌های جوی در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: رگبار و رعدوبرق پراکنده برای بیشتر مناطق گلستان پیش‌بینی می‌شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشارِ شکل‌گرفته در منطقه سیبری و همراهی آن با امواج کم‌دامنه در سطوح میانی جو، شرایط برای رشد ابر و افزایش ناپایداری در استان فراهم خواهد شد.

وی افزود: در این مدت، در ساعات عصر و شب احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد وجود دارد و این وضعیت جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بارش‌ها در اغلب مناطق استان عمدتاً ملایم و پراکنده پیش‌بینی شده است، اما در مناطق شمالی و شمال‌شرقی گلستان، به دلیل تأثیر عبور تراف سامانه‌های شرقی، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق با شدت بیشتری وجود دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس این پیش‌بینی، افزایش قابل توجه دما تا پایان هفته در گلستان رخ نخواهد داد و هوای استان همچنان تحت تأثیر جریانات خنک و ناپایدار قرار خواهد داشت.

کد مطلب 6959650

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