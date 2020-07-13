به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت می‌کند.

دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکه های بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.

هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایه‌گذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.

این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه "ابلاغی مقام معظم رهبری" در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.

افزایش سهم راه‌آهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال - جنوب از مهمترین مزیت‌های امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.

در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایه‌گذار برای آغاز اجرای پروژه‌های یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.

همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکله‌های بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامه‌ای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.