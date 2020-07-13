به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر دوشنبه در کمیته عفاف و حجاب با تاکید بر ضرورت توجه به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: وظیفه اصلی این کمیته باید سیاستگذاری و آسیب شناسی و علل عدم موفقیت برخی برنامهها و نیز شناسایی عوامل بی حجابی باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید هر چند مدت یک بار، در خصوص علل بیحجابی کار پژوهشی صورت گیرد، افزود: تشکیل کمیتههای عفاف و حجاب در دستگاههای دولتی با مشارکت و حضور کارکنان همان دستگاه میتواند راهگشا باشد.
امام جمعه همدان گفت: با وجود آنکه قانون عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده اما اجرایی و پیگیری نمیشود و لذا این کمیته میتواند اجرایی شدن این قانون را پیگیری کند.
استفاده از ظرفیت افراد دغدغهمند در حوزه عفاف و حجاب در دستگاهها
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت افراد دغدغهمند در حوزه عفاف و حجاب در دستگاهها استفاده شود، مطرح کرد: اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب یکی از کارهای مهم این کمیته است که باید در خصوص آن مطالبه گری صورت گیرد.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه برخی از جریانها به دنبال ایجاد دو قطبی و تعارض در جامعه زنان برای بهره برداری سیاسی هستند، گفت: کمیته عفاف و حجاب نباید وارد این تقابل شود و کسی در این میان متهم شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با حضور در رسانهها در خصوص عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب پاسخگو باشند، عنوان کرد: رسانهها و مردم باید عملکرد مسئولان در حوزه عفاف و حجاب را مطالبهگری کنند.
ساختاری برای جمعآوری ایدهها و طرحها از سراسر استان همدان در حوزه عفاف و حجاب ایجاد شود
آیت الله شعبانی خواستار ایجاد ساختاری برای جمعآوری ایدهها و طرحها از سراسر استان همدان در حوزه عفاف و حجاب شد و گفت: در این حوزه باید سعی شود از افرادی که همگرایی بیشتری نسبت به هم دارند و از لحاظ فرهنگی و شخصیتی بههم نزدیکتر هستند استفاده شود.
وی عنوان کرد: باید تلاش شود برای ترویج فرهنگ حجاب از بانوانی که دارای پوششهای متفاوت اما مناسب در حوزه عفاف و حجاب هستند نیز استفاده شود.
امام جمعه همدان نقش مدارس و دانشگاهها را در حوزه عفاف و حجاب مهم خواند و مطرح کرد: این ظرفیتی است که برای تبیین حجاب در جامعه باید مورد توجه باشد و میتوان در هر مدرسه کمیتهای با حضور خود دانش آموزان برای ترویج عفاف و حجاب را نیز راهاندازی کرد.
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