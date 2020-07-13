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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۲

با صدور پیامی؛

قالیباف درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسیلت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت  «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت.

متن پیام او بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون 

درگذشت نماینده خدوم و پرتلاش مردم بهار و کبودرآهنگ جناب آقای مرحوم عیسی جعفری موجب تاسف و تاثر گردید.

مرحوم عیسی جعفری که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توانسته بودند با رای مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ برای مرتبه دوم افتخار نمایندگی و وکالت آن را برعهده بگیرند  دارای شخصیتی مردم‌دار، متعهد و دلسوز بودند که در طول دوره هشتم مجلس در راستای پیگیری مشکلات و  مطالبات مردم نیز خدمات فراوانی را در جهت توسعه منطقه عرضه داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت ضایعه فقدان ایشان به مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودراهنگ، نمایندگان محترم مجلس و بویژه خانواده گرانقدر و وابستگان ارجمند برای آن خدمتگزار فقید علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

محمدباقر قالیباف
 رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4973146
زهرا علیدادی

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