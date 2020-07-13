قالیباف درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت.

متن پیام او بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت نماینده خدوم و پرتلاش مردم بهار و کبودرآهنگ جناب آقای مرحوم عیسی جعفری موجب تاسف و تاثر گردید.

مرحوم عیسی جعفری که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توانسته بودند با رای مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ برای مرتبه دوم افتخار نمایندگی و وکالت آن را برعهده بگیرند دارای شخصیتی مردم‌دار، متعهد و دلسوز بودند که در طول دوره هشتم مجلس در راستای پیگیری مشکلات و مطالبات مردم نیز خدمات فراوانی را در جهت توسعه منطقه عرضه داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت ضایعه فقدان ایشان به مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودراهنگ، نمایندگان محترم مجلس و بویژه خانواده گرانقدر و وابستگان ارجمند برای آن خدمتگزار فقید علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی