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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۴

در ادامه جنگ قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان؛

ترامپ از پلیس آمریکا برای موضع‌گیری مقابل دموکرات‌ها کمک خواست

ترامپ از پلیس آمریکا برای موضع‌گیری مقابل دموکرات‌ها کمک خواست

رئیس جمهور آمریکا در ادامه جنگ قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، از پلیس کشورش برای موضع‌گیری مقابل دموکرات‌ها کمک خواست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه و در ادامه جنگ قدرت میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ در پیامی توئیتری نوشت: هرگز در طول تاریخ، به این بدی که در شهرهای تحت اداره دموکرات‌ها با پلیس رفتار می‌شود، برخورد نشده بود- این شهرها آشفته هستند.

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای غلبه بر موقعیت متزلزل خود در کشورش ادامه داد: پلیس باید موضع سخت‌تری در برابر سیاستمداران چپ افراطی که با آن‌ها به این بدی و بی‌احترامی رفتار می‌کنند، اتخاذ کند!

گفتنی است، هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا نزدیک می شویم، جنگ قدرت در این کشور ابعاد جدیدی پیدا می کند به نحوی که دو حزب عمده یکدیگر را به بی کفایتی در انجام مسئولیت های خود متهم می کنند.

کد مطلب 4973262

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