به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه ظرفیت‌های علمی و زیرساختی برای رونق بخش کشاورزی استان در این مرکز وجود دارد که باید از آن برای توسعه و آبادانی در منطقه نهایت بهره را برد، ابراز کرد: در کنار توجه به آموزش‌ها در بخش کشاورزی، میزان عملیاتی شدن آموزش‌های ارائه شده به صورت مستمر رصد شود و برنامه‌های مطالعاتی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه استان منجر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان با تاکید بر این نکته که دستگاه‌های اجرایی استان از ظرفیت این مرکز در بخش‌های مختلف استفاده کنند، گفت: مسئولان ارشد استان از تدوین طرح‌های پژوهشی با هدف افزایش بهره‌وری در تولید محصولات، ایجاد اشتغال و رفع چالش‌کم آبی در بخش کشاورزی استقبال می‌کنند.

شرایط آب و هوایی اصل جدانشدنی کشاورزی

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه در یکسال گذشته هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان در قالب طرح‌های برون‌سپاری و درسی در دوره‌های آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی شرکت کردند، گفت: این مرکز دارای ظرفیت‌های مهم علمی و تخصصی است که دانشجویان و مهارت آموزان در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌توانند از آن بهره ببرند.

قدرتی با بیان اینکه تولید علم با تکیه بر شرایط موجود آب و هوایی، اصل انکار ناپذیر برای توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان است، تاکید کرد: بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف آب از راهبردهای مهم برای تولید در بخش کشاورزی است که این مرکز نسبت به اجرای این طرح‌ها دغدغه دارد.



وی با بیان اینکه آزمایشگاه و کتاب‌های تخصصی مرکز تحقیقات استان سمنان برای کشت علمی محصولات کشاورزی ممتاز و دارای شاخص‌های استاندارد کشوری است، افزود: این مرکز با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، طرح‌های خوبی برای کشت و تولید انواع محصولات کشاورزی و فرآوری کالاهای خام دارد که مسئولان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها می‌توانند از این منبع غنی به نحو شایسته استفاده کنند.