پرداخت وام ۴ میلیونی به ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی

مصطفی سالاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در سال گذشته مجموع اعتباراتی که برای پرداخت وام به بازنشستگان در نظر گرفته شد ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما امسال پیشبینی و تأمین اعتبار کردیم که این مبلغ ۱۰ برابر سود یعنی به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار افزایش پیدا کند.
وی افزود: البته افزایش اعتبار به این معنی نیست که اگر فردی سال گذشته ۳ میلیون تومان میگرفت امسال ۳۰ میلیون تومان وام دریافت میکند بلکه بر اساس پیشنهاد کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مبلغ وام به ۴ میلیون تومان افزایش پیدا میکند و تعداد نفراتی که تسهیلات میگیرند نیز بیشتر میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی وام و تسهیلات دریافت کردند اظهار داشت: امسال با اعتبار در نظر گرفته شده ۵۰۰ هزار نفر این وام را دریافت خواهند کرد.
به گفته وی تاکنون یک مرحله از این وام ۴ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت شده و مرحله دوم را نیز به بانک اعلام کردیم که پرداخت شود.
سالاری افزود: تا پایان سال تمام اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت خواهد شد.
وی در مورد معرفی بازنشستگان برای دریافت تسهیلات گفت: سهمیه هر استان را با آنها اعلام میکنیم اما معرفی افرادی که تسهیلات میگیرند از سوی کانونهای بازنشستگان استانها خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: ساز و کار دریافت وام فعلاً حضوری است اما در آیندهای نزدیک سامانهای را طراحی خواهیم کرد تا بازنشستگان مراجعه حضوری نداشته باشند و اولویت دریافت وام را نیز خود کانونها تعیین میکنند.
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