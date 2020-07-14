کاهش ترددهای برون شهری/ترافیک سنگین در ورودی پایتخت

سرهنگ نادر رحمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: شاهد ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج حد فاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و محور شهریار تهران محدوده های شهر قدس و زرنان هستیم.

وی افزود: همچنین ترافیک در آزادراه کرج-تهران در محدوده پل کلاک حدفاصل گرمدره تا وردآورد نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا یادآور شد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده است، ضمنا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ رحمانی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از دوربین های نظارتی طی شبانه روز گذشته نسبت به روز قبل ۶ دهم درصد کاهش تردد داشته ایم.