بیش از ۶۰ هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روند ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در آمریکا همچنان رو به رشد است. دانشگاه «جانز هاپکینز» امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ هزار و ۳۶۱ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

با احتساب این مورد شمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۶ نفر رسیده است.

به موجب آمار و ارقام، طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰۶ نفر در آمریکا جان خود را بر اثر بیماری کووید ۱۹ از دست داده‌اند تا بدین ترتیب شمار کلی قربانیان به ۱۳۵ هزار و ۵۸۲ نفر برسد.

جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان نیز شامل ۱۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۷۶۰ مبتلا است که از این تعداد ۵۷۵ هزار و ۵۲۵ نفر فوت کرده و ۶۹۶ هزار و ۳۸۱ تن نیز بهبود یافته‌اند.