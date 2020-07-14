به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجمع فدراسیون ورزش های همگانی فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد. علی مجدآرا، رئیس پیشین فدراسیون همگانی فروردین ماه سال گذشته به دلیل قانون منع به کار گیری بازنشتگان از سمت خود کنار رفت.

پس از مجد آرا، افشین ملایی به مدت شش ماه سرپرستی فدراسیون را بر عهده گرفت و سپس احمد گواری به عنوان سرپرست معرفی شد.

افشین ملایی با ثبت نام در انتخابات فدراسیون همگانی در کنار فرهاد نیکو خصال از جدی ترین گزینه های ریاست فدراسیون هستند. در بدنه وزارت ورزش برخی از فرهاد نیکو خصال حمایت می کنند و برخی از ملایی اما افشین ملایی از شانس بیشتری برای ریاست فدراسیون ورزش های همگانی برخوردار است.

شهرام علم یکی از کاندیداها از انتخابات کناره گیری کرده است و رضا شجیع نیز فردا از جمع نامزدها کنار خواهد رفت.

اسامی کاندیدای انتخابات همگانی:

*فاطمه ابوالقاسمی

* ولی الله شجاع‌پوریان

* رضا شجیع

* افشین ملایی

* فرهاد نیکوخصال

* محمد بابایی

* مهدی حیدری

* عباسعلی اکبری

* مجتبی اصلانی

* شهرام میرزمانی

* شهرام علم

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی فردا (چهارشنبه) ساعت ۱۰ در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.