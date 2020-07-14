محاسن نویسندگی آنلاین بیشتر از معایب آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و جشن امضای رمان «پناه» نوشته الهام تیموری با حضور معصومه آباد به‌عنوان منتقد، میثم نیلی رئیس هیئت مدیره، ابراهیم شمشیری مدیرعامل، سیدصادق رضایی عضو هیئت مدیره انتشارات سروش و حجت‌الاسلام کشوری دبیر قرارگاه عفاف و حجاب بعد از ظهر دیروز دوشنبه ۲۴ تیر در فروشگاه ترنجستان سروش برگزار شد.

در بخش اول این‌مراسم تیموری به‌عنوان نویسنده کتاب گفت: «پناه» سومین رمان من است که نوشتم و بعد از آن سه‌رمان دیگر هم کار کردم. ایده پناه مدت‌ها در ذهن من بود. اما قسمت نشده بود آن را قلم بزنم تا اینکه سایت با حجاب، سفارش این‌کار را به من داد. پس دست به قلم شدم و به‌صورت روزنویس شروع به نوشتن کردم.

وی در پاسخ به این‌سوال که چرا چاپ این اثر به طول انجامید، گفت: کارهای سفارشی و سخت‌گیری خودم برای کار، باعث شد کار به طول بکشد.

تیموری با اشاره به تجربه خود در داستان‌نویسی در فضای مجازی گفت: شاید یکی از دلایلی که در فضای مجازی شروع به نوشتن کردم، این بود که خودم کتاب‌خوان حرفه‌ای بودم و از جایی به بعد، احساس کردم کتابخانه‌ها آن کتابی را که من دوست دارم ندارند. پس رو به نسخه‌های مجازی کتاب آوردم و متوجه شدم که در این‌کار نظارت خاصی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند دست به قلم شود. که این‌مساله می‌تواند به فرهنگ و الگو سازی جامعه آسیب وارد کند. من سعی می‌کنم دغدغه‌مند باشم و هدف‌دار کار کنم. از روز اولی هم که شروع به نوشتن کردم سعی کردم کارهای ارزشی انجام دهم. قضاوت این‌ را که چه‌قدر موفق بودم، به مخاطب می‌سپارم.

این‌نویسنده در ادامه گفت: نوشتن مجازی محاسن و معایب خود را دارد، از این‌نظر که مخاطبین به‌صورت آنلاین منتظر هستند سر ساعت خاصی کار را منتشر کنید، ممکن است نویسنده را دچار اضطراب کند. اما از نظر دیگر، مدام با مخاطب در تماس هستید؛ نظرات را می‌گیرید و مطالعه می‌کند و این به شما در نوشتن ادامه داستان‌تان کمک خواهد کرد. به این‌ترتیب، نقاط قوت و ضعف خود را در نوشتن پیدا کنید. من معتقدم محاسن کار آنلاین بیشتر از معایب آن است. اما نکته مهم سطح فاصله صبر دو مخاطب آنلاین و کتابهای چاپی است. اگر می‌خواستم پناه را از ابتدا کاغذی بنویسم ۵۰۰ صفحه می‌شد. اما به نوع مجازی به این‌حجم اکتفا کردم و پس از ۳ بار بازنویسی به این نتیجه رسیدم که نباید به شالوده کار دست بزنم.

تیموری در پاسخ به این سوال که رمان «پناه» چه‌قدر می‌تواند در جامعه امروز تاثیر داشته باشد، گفت: فکر می‌کنم به‌عنوان یک‌نویسند نباید خیلی آرامان‌گرا باشم و باید وظیفه‌ای را که احساس می‌کنم روی دوش من است، انجام دهم. امیدوارم نظر مثبت و نیتی که عنوان نویسند دارد، باعث شود این‌موفقیت به دست بیاید؛ حتی اگر هر کتابی ۱۰ تا مخاطب داشته باشد که شما بتوانید به آن تلنگر بزنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سبک نوشتاری کتاب اشاره کرد و گفت: هر نویسنده سبک خاص خود را دارد. این‌مدل نوشتن شاید سبک من باشد و شاید در آثار دیگرم هم مشهود باشد. خیلی روی آن تمرکز خاصی نداشتم. چرا که از ابتدای نوجوانی مخاطب خوبی بودم و کتاب‌های مختلف را از ناشران مختلف را مطالعه کرده‌ام.

در ادامه این‌مراسم حجت الاسلام کشوری دبیر قرارگاه عفاف و حجاب گفت: قرارگاه عفاف و حجاب در سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران در عرصه‌های مختلف فعال است اما در برخی عرصه‌ها حضور برجسته و پررنگ‌تری دارد. یکی از آنها سایت باحجاب است که به‌همت تعدادی از بانوان، از سال ۹۲ راه اندازی شد و اهدافی را نیز در سرلوحه تولیدات خود قرار داد که از آن‌جمله می‌توان به مجموعه رمان‌های سریالی اشاره کرد که در این راستا تاکنون ۶ اثر کار شده است و رمان «پناه» یکی از آن‌هاست.

وی افزود: از سال ۸۵ درگیر حوزه عفاف و حجاب و فعالیت‌های ایجابی و فرهنگی در این‌بخش بودیم. چندین کتاب نیز بنده تألیف کرده‌ام که از آن‌جمله می‌توان به حجاب چرا؟، فرشته با حجاب و استانداردی برای زیبایی و ... اشاره کرد. همیشه جای خالی تولیدات در حوزه ادبیات داستانی و رمان در حوزه عفاف و حجاب احساس می‌شد. در جلساتی که همراه فعالان این‌حوزه در خدمت مقام معظم رهبری توفیق حضور داشتیم، ایشان همچنان بر حوزه عفاف و حجاب تاکید داشته و به‌ویژه به‌وجه فیلم سریال و داستان اشاره داشتند.از این‌رو به این‌فکر افتادیم در حوزه داستان‌نویسی نیز اثربخش باشیم. زیرا هنگامی که با هیأت اندیشه‌ورز صحبت می‌کردیم، یکی از تهدیدات فضای مجازی که باید با آن مقابله جدی داشته باشیم، بحث رمان‌های سریالی آنلاین بود که در فضای منافی عفت متنشر می‌شد و نسبتا مخاطب قابل توجهی داشت. از این رو به این‌نتیجه رسیدیم برای مقابله کارهایی ناظر به مسائل ارزشی و عفیفانه منتشر کنیم. خصوصا در بحث حجاب که جای کار بسیاری دارد.

دبیر قرارگاه عفاف و حجاب گفت در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره زیبانو در سال گذشته گفت: در این‌جشنواره با موضوعیت عفاف و حجاب، در بخش تولیدات داستانی با نویسندگان جوانی آشنا شدیم که در ادامه راه می‌توانیم از آنها بهره بگیریم.

در بخش دیگری از این‌مراسم، معصومه آباد نویسنده کتاب «من زنده هستم»، گفت: کتاب‌ها برای خوانده‌شدن، نقد و گفتگو نوشته می‌شوند. من منتقد کتاب نیستم، اما یک کتاب نوشته می‌شود، خوانده، نقد و درباره‌اش گفتگو می‌شود. اگر بخواهم از این اثر بسیار ارزشمند صحبت کنم، آنچه که من برداشت کردم دو سبک زندگی بود؛ یکی سبکی است که بدون هیچ‌الگو و آموزه‌ و تربیت خاصی، یله و رها متاسفانه در بعضی از گروه‌های اجتماعی میان جوانان ما شکل گرفته و تلاش می‌کند او را به سمت بی‌هویتی ببرد. چون آنچه هویت، رفتار و کنش‌های ما را شکل می‌دهد در واقع متاثر از تربیت ماست و این‌کتاب شخصیت‌هایی را انتخاب کرده و نمادها و نشانه‌هایی دارد که متناسب با رفتار و گفتمان‌هایی امروز جامعه هستند.

وی افزود:‌رمان پناه تجربه‌ای برای افرادی است که از این مسیر عبور می‌کنند. پناه به وسیله کتاب در مسیر قرار گرفت و این، از امتیازات کتاب است. اگرچه ابتدا با ادبیات ناموزون و خیلی نامربوط و نامبارک و احساس شادی زودگذر اما، سوال مهم توسط همان شهاب‌الدین که کتاب را به او داد، در ذهنش شکل گرفت.

سید صادق رضایی هم به‌عنوان سخنران بعدی این مراسم گفت: با توجه به شخصیت‌های موجود در کتاب، این‌کتاب جنسیت ندارد. ۴ شخصیت آن زن هستند و بیش از ۱۶ شخصیت تاثیرگذار مرد دارد. اما این‌اثر ازجمله کتاب‌هایی است که جنسیت ندارد و جنسیت‌بردار نیست. آقایان حتی در بخش‌های مثبت و منفی کتاب بیشتر تاثیر دارند. شبیه این کتاب چند سال پیش در ترکیه نوشته و منتشر شده است. در اینجا فردی از خانواده فرار می‌کند و دوباره برمی‌گردد. اما در آن‌کتاب زنی حدود ۴۰ ساله فرار می‌کند و آن‌کتاب در کشور خود با شمارگان بالای یک‌میلیون نسخه منتشر شد.

وی افزود: در اینجا ناشرانی هستند که دنبال ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی، و صرفا دنبال جیب خود اند. این را به خودم و ناشران دولتی و حوزه های دینی و ولایی، متذکر می‌شوم که شبیه به رمان «پناه» منتشر نشده بود. اما سروش با جرات این‌کتاب را چاپ کرده و اسم آن را هم رمان گذاشته است. بنده هم به‌عنوان کارشناس کتاب، از رمان‌بودن آن دفاع می‌کنم. باید ببینیم ناشرین هم‌سو می‌خواهند با این‌کتاب چه کنند. می‌توانند همت کنند و تیراژ آن را به یک میلیون برسانند یانه؟

وی در پاسخ به این‌سوال که برنامه‌ای برای تدوام چاپ این‌نوع کتاب‌ها دارید، گفت: این‌کتاب به صورت خودجوش نوشته شده و بالا آمده است. اگر ما سبک زندگی ایرانی و اسلامی را در کار داشته باشیم، و اگر همه جنبه‌های زندگی قرآنی وجود داشته باشد، تاثیرگذارتر خواهد بود. ما بیشتر دنبال این‌نوع کار هستیم. عفاف، شبیه اصول دین است و حجاب فروع دین است. یکی از تجلیات عفاف، ظواهر است و عفت، عفاف و حیا شبیه عقل است که اگر زائل شود، آدمی دست به هر کاری خواهد زد.

در بخش دیگری از این‌مراسم، میثم نیلی با بیان اینکه عفاف، هویت یک دختر مسلمان ایرانی است و هویت پناهگاه اوست، گفت: حتی اگر فرد بخواهد با شتاب هم از آن فرار کند، به او بر می گردد. این‌تفاوتِ کتاب «پناه» با دیگر کتاب‌هایی است که در این‌زمینه نوشته شده‌اند. یک بخش از «پناه» مربوط به هویت اوست که ریشه در خاک و زمین و محیط زندگی او و خانواده او دارد. بخش دیگر هم مربوط به محبتی است که از امام هشتم در دل اوست.

وی در ادامه گفت: ما نیازمند کتابهایی هستیم که به بازگشت هویت گره خورده باشند. امروز در دنیا بن‌بست جریان مخالف آشکار شده اما در ایران زور رسانه و زور جریان روشنفکری این‌راه را ادامه می‌دهد. در نتیجه ما نیازمند این گونه کتاب‌ها هستیم، کتاب‌هایی که هویت بخش باشند. «پناه» هم مانند «من زنده‌ام» هویت‌بخش است.

آخرین سخنران این‌مراسم هم شمشیری مدیرعامل سروش بود که گفت: در معرفی و ترویج این‌کتاب سعی کردیم همکاری هایی از جمله با صدا و سیما داشته باشیم. همچنین نسخه الکترونیک آن، در نرم‌افزارهای کتابخوان عرضه شده است.

وی همچنین از تولید نمایش رادیویی این اثر خبر داد و گفت: امیدواریم این‌نوع کارها ادامه داشته باشد و آمادگی این را داریم که کار ادامه پیدا کند.

شمشیری در پاسخ به این‌سوال که انتشارات سروش برنامه‌ای برای چاپ رمان‌ها روز نوشت دارد، گفت: انتشار رمان به‌شکل وبلاگ و قطعه‌قطعه در حوزه نشر، کمتر سابقه دارد و خود نویسنده در این‌مسیر با مخاطبین خود در ارتباط است و بازخورد دریافت می‌کند. اما در حوزه چاپ کتاب انتشارات سروش، به‌تازگی کتاب‌های خود را ابتدا به‌صورت الکترونیک در نرم‌افزارهای کتابخوان عرضه و سپس به‌صورت مکتوب منتشر می‌کند.