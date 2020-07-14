عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالگرد امضای برجام و ادعای اخیر محمود واعظی مبنی بر اینکه اساس مذاکره با آمریکا بر بی اعتمادی بوده است، اظهار داشت: این گفته که اساس مذاکره با آمریکا از روی بی اعتمادی بود، جزء کلمات قصار است. بالاخره این مذاکره از روی هرچه که بود دو طرف نشستند و با هم مذاکره کردند و این مذاکره باید در چارچوب قواعد بین المللی انجام می‌شد.

وی عنوان کرد: در توافق برجام به دلیل خودباختگی که از طرف ما وجود داشت، سر ما کلاه رفت. نمی‌خواهم بگویم برجام هیچ فایده و خاصیتی نداشت اما اگر در همین قرارداد برجام ضمانت اجرایی متصور می‌شدند، می‌توانست اثرگذار باشد. در نتیجه مشخص است که در ساختار مذاکره و بیانیه‌ای که صادر و توافق شد نقصی وجود داشته است که طرف دیگر توانسته است کنار برود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مذاکره ما با آمریکا، باید براساس بی اعتمادی باشد. آمریکا چند بار علیه ایران و ملت های آزادی خواه کار و کودتا کرده است؟ آیا آمریکا کسی است که بنشینیم مانند بچه‌ آدم با آن صحبت کنیم؟ آمریکا نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا مورد اعتماد نیست.

اکبری تالارپشتی تاکید کرد: شاید دولتمردان به آمریکا بی‌عتماد بودند اما چگونه ما توافق کردیم که آمریکا به راحتی کنار رفت؟ روند مذاکرات تا حصول نتیجه، سه سال طول کشید، توافق ما بر سر چه و با چه ضمانت اجرایی بود که آمریکا توانست راحت کنار برود؟ اگر بحث دولتمردان این است که آمریکا قابل اعتماد نیست که ما هم نظرمان همین است.

وی افزود: آمریکا در همه موارد مورد اعتماد نیست. اروپا هم همین وضعیت را دارد. اروپا مصداق همان ضرب المثل ملانصرالدین است زمانی که روی پشت بامی ایستاده بود که یک طرف آن عروسی و طرف دیگرش عزا بود و با یک دست سینه و با دست دیگر بشکن می زد. اروپا اکنون ما را می بیند و متاثر می شود و می گوید آمریکا کار بدی کرده است و از طرف دیگر آمریکا را می بیند و می گوید من با تو متحد هستم و هر چه تو بگویی قبول می‌کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در نتیجه پایه های قرارداد برجام سست و حاصل اعتماد به آمریکا بود؛ از این منظر آنها توانستند مفرّی پیدا کنند که این برخورد را با ما داشته باشند.