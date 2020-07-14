به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که امروز به ریاست حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد، حجت الاسلام سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: این اقدام با هدف تغییر در فرآیند جذب روحانیون حج، عمره و عتبات، جوان سازی بدنه روحانیون با تغییر اساسی در شرایط و نحوه اعزامها، بررسی فرآیند تبدیل وضعیت و تغییرات در سرفصلهای آموزشی خادمان فرهنگی در حج، عتبات و روایتگری صورت میگیرد.
وی افزود: حفظ ارتباط با زائران قبل، حین و بعد از سفر، آموزش متمرکز زائران عتبات، آموزش معرفتی، مناسکی و اماکن برای خادمان مجموعهها، کاروانها و عوامل اجرایی، تهیه بانک شعر برای مداحان و روحانیون و تدوین و تولید سوژه سخن برای روحانیون و مداحان از دیگر محورهایی است که در دستور کار برنامههای این معاونت قرار گرفته است.
در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اهمیت استفاده از ابزارها و امکانات روز در حوزه آموزش را یادآور شد و بر لزوم هماهنگی میان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در اجرای این برنامهها تاکید کرد.
علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم با توجه به وضعیت ناشی از شیوع کرونا تصریح کرد: ایجاد ساختاری که به تقویت فضای مجازی و ماندگاری بیشتر برنامهها و اقدامات صورت گرفته منجر شود، ضرورت دارد.
بر پایه این گزارش، در ادامه این جلسه آقای دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از اقدامات صورت گرفته در حوزه پزشکی حج ۹۹ گزارش داد و استراتژی فعالیتهای این مرکز با توجه به شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.
وی با اشاره به اقدامات این مرکز برای حج ۱۴۰۰ گفت: دستورالعملهای بهداشتی در حوزههای مختلف تدوین و در حال نهایی شدن است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز از رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خواست در راستای تعامل با دیگر کشورهای اسلامی و همسایگان این دستورالعملها ترجمه و برای استفاده در اختیار آنها قرار گیرد.
حجت الاسلام نواب همچنین در ابتدای این جلسه طی سخنانی به فرارسیدن سالروز پیروزی پیامبر گرامی اسلام (ص) در مقابل یهودیان بنی قریظه اشاره کرد و به بیان خیانتها، کارشکنیها، توطئه چینیهای مکرر و پیمان شکنی یهودیان در برخورد با رسول گرامی اسلام پرداخت و گفت: یهودیان حتی نقشه ترور پیامبر را طراحی کرده بودند چرا که قصد داشتند اسلام را در نطفه نابود کنند.
وی افزود: یهودیان بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه آشکارا در مقابل اسلام ایستادند به طوری که هر پیروزی که پیامبر و مسلمانان بدست می آرودند حتماً شرارتی را از ناحیه یهودیان متحمل میشدند.
وی اضافه کرد: بعد از پیروزی پیامبر در بدر، توطئه بنی قینقاع و پس از احد و حمراءالاسد، طرح بنی نضیر برای ترور نبی خاتم صلی الله علیه و اله و در آستانه پیروزی غزوه احزاب، توطئه بنی قریظه را شاهد هستیم.
حجتالاسلام نواب ریشه آتش افروزیهای یهودیان را خودخواهی، تمامیت خواهی و به حساب نیاوردن دیگران دانست و گفت: ریشه نژاد پرستی در تفکر یهودیان بوده و امروز نیز صهیونیستها با همین روحیه خود را برتر از دیگران میدانند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به آیات ۴۴ و۴۵ سوره مائده تصریح کرد: اسلام بر تفکرنژاد پرستی خط بطلان کشید و تاکید کرد که همه انسانها برابرند.
وی افزود: در آن زمان یهودیان در مقابل موفقیتهای پیامبر دست به توطئه میزدند و امروز نیز صهیونیستها با مشاهده موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسلام، مردم و کشور عزیزمان توطئه چینی میکنند، امروز جامعه جهانی از ستم صهیونیستها و استکبار جهانی نمیتواند نفس بکشد.
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