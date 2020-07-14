مجموعه شعر «تو ماهی و من آدم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تو ماهی و من آدم» ۱۲ عنوان شعر دارد که هر کدام با نگاهی متفاوت به زندگی و تعامل‌های کودکان اشاره دارند. بازی، رابطه با والدین، محیط زیست، تخیل و توجه به مسأله‌ی جنگ از موضوع‌هایی است که در شعرهای این کتاب قابل مطالعه‌اند.

«مامان مورچه»، «مامان چرا ناراحتی؟»، «زبان میو»، «اخبار تکراری؟»، «این صندلی چرا کج است؟» برخی از شعرهای این کتاب هستند.

در شعر «مامان مورچه» می‌خوانیم: «یک دانه برنج افتاد / از ظرف غذا بیرون / یک مورچه آن را برد / تا لانه رساند و بعد / پشت سر هم ده روز / با بچه‌اش آن را خورد.» تصویرهای خیال‌انگیز این کتاب به مخاطب نوخوان «۷+» کمک می‌کند تا خود داستان‌هایی موازی را خلق کنند.

این کتاب با قیمت ۱۱ هزار تومان در تمامی فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فروشگاه‌های محصولات فرهنگی در دسترس مخاطبان بالای هفت سال است.

کتاب ۲۸ صفحه‌ای «تو ماهی و من آدم» در قطع خشتی و شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.