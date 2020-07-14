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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۹

روایت عمویی از جلسه کمیسیون امنیت ملی؛

امیرحاتمی: تقویت دیپلماسی دفاعی در دستور کار وزارت دفاع است

امیرحاتمی: تقویت دیپلماسی دفاعی در دستور کار وزارت دفاع است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزیر دفاع در جلسه امروز این کمیسیون بر ضرورت تقویت دیپلماسی دفاعی و افزایش تعاملات ایران با کشورهای دوست، تأکید کرد.

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این جلسه با حضور امیر حاتمی برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با حوزه دفاع و فعالیت‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه ضمن ارائه راهبردهای تقویت توان دفاعی کشور، مروری به تهدیدات جمهوری اسلامی ایران کرد و راهبردهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای تقویت توان دفاعی کشور ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از جمله راهبردهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حفظ و تقویت توان بازدارندگی فعال کشور است.

عمویی گفت: امیر حاتمی به موضوع همکاری‌های دفاعی کشورمان و تقویت دیپلماسی دفاعی هم اشاره کرد و گزارشی در این باره ارائه شد و موضوع تعاملات حوزه دفاعی کشور با کشورهای همسایه و دوست همچون چین و روسیه مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسه دستاوردهای صنایع دفاعی کشور در حوزه موشکی، صنایع دریایی، پهپاد و ناو مورد بررسی قرار گرفت و گزارش بسیار خوبی از عملکرد صنایع دفاعی کشور و حوزه‌های مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاملات این وزارتخانه با مجلس در جهت بهبود معیشت شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح بررسی شد.

عمویی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این جلسه دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و متفق القول از تقویت توان دفاعی کشور حمایت کردند و بنای این کمیسیون توسعه همکاری و تعامل با وزارت دفاع است و قطعاً جلسات مشترک کمیسیون و این وزارتخانه ادامه می‌یابد و در فرصت مقتضی اعضای کمیسیون امنیت ملی در وزارت دفاع حضور می‌یابند تا از دستاوردهای این وزارتخانه بازدید کنند.

وی تأکید کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع تقویت توان دفاعی کشور را به عنوان ستون فقرات پیشرفت کشور عنوان کردند و گفتند که کشور در صورتی می‌تواند در مسیر توسعه حرکت کند که توان دفاعی را به عنوان پشتوانه داشته باشد و قطعاً مجلس یازدهم به طور جدی تقویت توان دفاعی را به صورت یک راهبرد دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 4973787
زهرا علیدادی

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