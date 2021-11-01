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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۴۵

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی با وزیر دفاع برگزار شد

نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی با وزیر دفاع برگزار شد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیاتی از جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی در تشریح بازدید امروز دوشنبه (10 آبان ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: در ادامه نظارت‌های میدانی کمیسیون و جلسات مشترک با وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه، اعضای کمیسیون با وزیر و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نشست مشترکی را در محل این وزارتخانه برگزار کردند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر دفاع گزارشی از اقدامات انجام گرفته در مدت اخیر ارائه داد، همچنین ساختارها، چارچوب و برنامه‌هایی که برای این وزارتخانه پیش‌بینی کردند را بیان کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: ساختارهای جدیدی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهیا شده که وزیر درباره آنها گزارش داد و در ادامه جلسه نسبت به معارفه عزیزانی که در پست‌های مدیریتی منصوب شدند، پرداخت.

عزیزی یادآور شد: اعضای کمیسیون در ادامه جلسه مشترک، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره تحولات دفاعی و موضوعاتی که در حوزه وزارت دفاع قابل پیگیری است، مطرح کردند. نشست کاربردی بود و در راستای اهداف وزارت دفاع و کمیسیون امنیت ملی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

کد مطلب 5341498

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