برای بعد از زندان هم به فکر زندانیان آزاد شده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان ‎ها صبح امروز به همراه پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از مجتمع زندان بزرگ و آغاز طرح آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گفت: ما زندان بان هستیم و علاوه بر زندان بانی خود را مشعل بان هم می‌دانیم. معتقدیم در امر مشعل بانی باید خدمت، همراهی و سهیم شدن تمام آحاد کشور را دخیل کنیم.

وی افزود: تجربه ۴۰ ساله انقلاب ثابت کرده است که هرجا مسئولین زمینه حضور گروه‌های مردمی را فراهم کرده‌اند، توفیقات نظام چند برابر شده است.

رییس سازمان زندان ‎ها گفت: همانطور که موظفیم دغدغه امنیت جامعه را داشته باشیم باید هدایت و اصلاح هم در نظر بگیریم.

حاج محمدی اظهار داشت: این حرکت (آزادسازی زندانیان) یک حرکت انقلابی خوبی است که تمام گروه و اقشار جامعه را باید در آن دخیل کنیم و هر کسی با هر انگیزه‌ای که می‌تواند در این طرح‌ها فعالیت کند و به زندانیان محروم کمک کند. از هر فضایی مانند فضای نخبگان، خیرین سلامت، خیرین اشتغال، خیرین مدرسه ساز و غیره دعوت می‌کنیم در آزادی زندانی کمک کنند ما باید به فکر آزادی بعد از زندان آنان هم باشیم.

وی تصریح کرد: همانطور که وظیفه داریم محیط و شرایطی برای آزادی زندانیان فراهم کنیم باید بعد فرهنگی و تربیتی اقدام‌های خیرخواهانه را هم برای زندانیان در نظر بگیریم.

رییس سازمان زندان ‎ها در پایان خاطرنشان کرد: اگر زندان را یک فرصت برای تنبیه شدن زندانی و گرفتن تصمیمی برای تغییر آن در نظر بگیریم باید به فکر بعد از زندان زندانیان نیز باشیم تا آنها بتوانند بعد از زندان یک زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.