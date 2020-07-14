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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

حاج محمدی:

برای بعد از زندان هم به فکر زندانیان آزاد شده باشیم

برای بعد از زندان هم به فکر زندانیان آزاد شده باشیم

رئیس سازمان زندان ها اقدامات تامینی و تربیتی گفت: اگر زندان را یک فرصت برای تنبیه شدن زندانی و گرفتن تصمیمی برای تغییر آن در نظر بگیریم باید به فکر بعد از زندان زندانیان نیز باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان ‎ها صبح امروز به همراه پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از مجتمع زندان بزرگ و آغاز طرح آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گفت: ما زندان بان هستیم و علاوه بر زندان بانی خود را مشعل بان هم می‌دانیم. معتقدیم در امر مشعل بانی باید خدمت، همراهی و سهیم شدن تمام آحاد کشور را دخیل کنیم.

وی افزود: تجربه ۴۰ ساله انقلاب ثابت کرده است که هرجا مسئولین زمینه حضور گروه‌های مردمی را فراهم کرده‌اند، توفیقات نظام چند برابر شده است.

رییس سازمان زندان ‎ها گفت: همانطور که موظفیم دغدغه امنیت جامعه را داشته باشیم باید هدایت و اصلاح هم در نظر بگیریم.

حاج محمدی اظهار داشت: این حرکت (آزادسازی زندانیان) یک حرکت انقلابی خوبی است که تمام گروه و اقشار جامعه را باید در آن دخیل کنیم و هر کسی با هر انگیزه‌ای که می‌تواند در این طرح‌ها فعالیت کند و به زندانیان محروم کمک کند. از هر فضایی مانند فضای نخبگان، خیرین سلامت، خیرین اشتغال، خیرین مدرسه ساز و غیره دعوت می‌کنیم در آزادی زندانی کمک کنند ما باید به فکر آزادی بعد از زندان آنان هم باشیم.

وی تصریح کرد: همانطور که وظیفه داریم محیط و شرایطی برای آزادی زندانیان فراهم کنیم باید بعد فرهنگی و تربیتی اقدام‌های خیرخواهانه را هم برای زندانیان در نظر بگیریم.

رییس سازمان زندان ‎ها در پایان خاطرنشان کرد: اگر زندان را یک فرصت برای تنبیه شدن زندانی و گرفتن تصمیمی برای تغییر آن در نظر بگیریم باید به فکر بعد از زندان زندانیان نیز باشیم تا آنها بتوانند بعد از زندان یک زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.

کد مطلب 4973812

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