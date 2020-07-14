کشف لاشه ۶۷ قطعه پرنده وحشی در شهرستان نهبندان

امیر کوهستانی در گفتگو با مهر گفت: ماموران پرتلاش پاسگاه انتظامی دهسلم شهرستان نهبندان شب گذشته موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکارو صید شدند.

وی افزود: ماموران از متخلف دستگیر شده لاشه ۶۷ قطعه تیهو به همراه دو قبضه سلاح ساچمه زنی کشف و ضبط کردند.

کوهستانی بیان کرد: متخلف پس از تشکیل پرونده و انجام صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی معرفی شد.

وی گفت: بر اساس ضوابط و قوانین موجود هر گونه شکار، خرید، فروش، حمل و نگهداری حیوانات وحشی بدون کسب مجوز از محیط زیست خلاف قانون بوده و با متخلفان عرصه‎های زیست محیطی به شدت برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از تخلفات وحفاظت از حیات وحش به‎عنوان یک سرمایه ملی به کمک و همکاری مردم نیاز است، بیان کرد: از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست می‌شود، در صورت اطلاع از هر گونه موارد مشابه مراتب را سریعاً به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

به گفته وی بر اساس مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست بهای هر قطعه از پرندگان شکار شده مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده که از متخلف دستگیر شده در این خصوص مبلغ ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اخذ خواهد شد.