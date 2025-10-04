دستگیری عاملان شکار یک راس «میش وحشی» در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کوهستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عاملان شکار یک راس میش وحشی و کشف و ضبط دو قبضه سلاح از متخلفان دستگیر شده در سطح مناطق شهرستان نهبندان خبر داد.

رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان بیان کرد: در این زمینه دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در این شهرستان را داشتیم.

وی گفت : محیط بانان حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید درسطح مناطق و زیستگاه های شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید شدند.

کوهستانی افزود : از متخلفان دستگیر شده لاشه یک راس میش وحشی به همراه دو قبضه سلاح ساچمه زنی و برنو، پنج عدد قشنگ ساچمه ای و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان بیان کرد: پرونده تخلف برای دستگیر شدگان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.