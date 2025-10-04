  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

دستگیری عاملان شکار یک راس «میش وحشی» در شهرستان نهبندان

دستگیری عاملان شکار یک راس «میش وحشی» در شهرستان نهبندان

بیرجند- رئیس‌ اداره محیط زیست نهبندان از دستگیری عاملان شکار یک راس میش وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کوهستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عاملان شکار یک راس میش وحشی و کشف و ضبط دو قبضه سلاح از متخلفان دستگیر شده در سطح مناطق شهرستان نهبندان خبر داد.

رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان بیان کرد: در این زمینه دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در این شهرستان را داشتیم.

وی گفت : محیط بانان حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید درسطح مناطق و زیستگاه های شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید شدند.

کوهستانی افزود : از متخلفان دستگیر شده لاشه یک راس میش وحشی به همراه دو قبضه سلاح ساچمه زنی و برنو، پنج عدد قشنگ ساچمه ای و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان بیان کرد: پرونده تخلف برای دستگیر شدگان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

کد خبر 6610508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها