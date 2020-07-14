حماس: هرگونه تعرض به مسجدالاقصی جنگی بزرگ را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس رژیم صهیونیستی را به شدت از هرگونه تعرض به مسجدالاقصی برحذر داشت و اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند جنگی بزرگ را در پی داشته باشد و دشمن صهیونیستی بهای سنگینی را برای آن پرداخت خواهد کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد که تصمیم رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر تعطیلی باب الرحمه با هدف سیطره نهایی بر آن، طرحی خطرناک است که هرگز ساکنان قدس اجازه اجرای آن را نخواهند داد.

حماس از تمامی ساکنان قدس به خاطر حمایت از قدس و مسجد الاقصی در برابر تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی تمجید کرد.

این جنبش افزود که دشمن صهیونیستی به رغم جنایاتش، هرگز در برابر ثبات و پایداری ساکنان قدس دوام نمی‌آورد و ملت فلسطین با مقاومت مثال‌زدنی خود قادر است طرح‌های دشمن صهیونیستی را خنثی و غیرممکن را ممکن سازد.

حماس عموم ملت فلسطین را به دفاع از مسجدالاقصی فراخواند و تاکید کرد که این مسجد با توطئه خطرناکی مواجه است و دشمن صهیونیستی چشم طمع به آن دوخته و درصدد تخریب این مکان مقدس و احداث معبد کذایی بر روی آن است.

این جنبش همچنین خواستار تحرک فوری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به منظور توقف توطئه‌های خطرناک کنونی علیه مسجدالاقصی و بکارگیری تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن جهت بازداشتن رژیم اشغالگر از طرح‌های شوم خود شد.