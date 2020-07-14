به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته حشمتیان عضو مجمع نخبگان بسیج زنان کشور و معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش با برنامه گفتگوی فرهنگی درباره عفاف و حجاب مصاحبه کرد.

حشمتیان گفت: ضرورت رعایت حجاب هم مانند ضرورت استفاده از ماسک در این بحران کرونایی برای عبور از خطر و حفظ سلامت و امنیت مردم است اما عده‌ای این موضوع را تفسیر به رأی کرده و آزادی را به معنای ترویج بی بند و باری به خرد مردم ما می‌دهند.

وی با اشاره به زمینه فکری مردم در شکل گیری حماسه گوهرشاد بیان کرد: قبل از اینکه رضا شاه بی حجابی را قانونی کند مردم قیام کردند و انتقاد علما و بزرگان دینی نیز حاکی از این بود که مردم نسبت به یک حرکت ضد ارزشی عکس العمل نشان می‌دهند.

عضو مجمع نخبگان بسیج زنان کشور با اشاره به اینکه به گفته مقام معظم رهبری حجاب مایه آرامش زن است گفت: ما به دنبال آرامش درونی هستیم تا خانواده‌ها به آرامش برسند و بعد هم به آرامش اجتماعی تسری پیدا کند.

حشمتیان گفت: اگر بر این موضوع تأکید شده که قدر خودمان را بدانیم در حقیقت بر اساس مبانی دینی و احکام اسلامی است. تمام کلمات و آیات و سوره‌های قرآن برای کمالات انسان است و وقتی هم که بر حجاب تاکید می‌شود به معنای محدود کردن زن و دور کردن او از آزادی نیست بلکه حجاب عین آزادی است.

وی سالروز حماسه گوهرشاد در ۲۱ تیرماه را یک یادآوری و هشدار خواند و گفت: دشمن خیلی به ما نزدیک است و البته عفاف هم زن و مرد ندارد یعنی درون باید پاک باشد لذا اگر مرد هم پاکی درونی خود را تقویت کند قطعاً نگاه او به زن منحرف نخواهد بود.

عضو مجمع نخبگان بسیج زنان کشور با بیان اینکه رشد و تعالی جامعه ریشه در خانواده دارد و زن در نقش فردی، همسری و مادری پایه اصلی تربیت است افزود: گرچه یکی از نقش‌های زن در زندگی فرزندآوری است اما تربیت فرزند هم برخاسته از علم و دانش زن است.

معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش متذکر شد: نقش اول زندگی زن در خانه است اما وجود زن برخاسته از انرژی و توانمندی است و لذا منعی برای فعالیت در اجتماع ندارد اما باید از چهل سال اول انقلاب درس بگیریم و بررسی کنیم که در چهل سال اول در کجا کم گذاشتیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیق‌تری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه رضاشاه کشف حجاب را ابتدا از خانواده خودش شروع کرد گفت: خانواده دربار نخست به حرم حضرت معصومه (س) رفتند و در آنجا حجابشان را برداشتند و علنی به ارزش‌های دینی ما توهین کردند و در اقدامی تبلیغی-تخریبی دیگر نیز به انتشار تصویر یک خانم چادری با عنوان کلاغ سیاه در نشریه "ایران جوان" اقدام کردند.

حشمتیان تقویت باورها و جبران آسیب‌ها در این زمینه را نیازمند یک حرکت بسیجی و جهادی و ارتباط انسان با خود، خانواده و جامعه و خدا دانست و تأکید کرد: خانواده‌ها به جای اجباری کردن حجاب باید به دنبال ایجاد آگاهی و تقویت باور درونی فرزندان خود باشند و برای آنها تبیین کنند که حجاب نه تنها با آراستگی منافاتی ندارد بلکه بهترین زیبایی‌ها در چارچوب اسلام است.

عضو مجمع نخبگان بسیج زنان کشور از عملکرد ادارات و دستگاه در اجرای مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه نظارت بر این مسئله در ادارات و دستگاه‌ها صرفاً در قالب کاغذ و گزارش و برای امتیاز گرفتن است.