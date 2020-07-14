به گزارش خبرگزاری مهر، محبت جمالی نیا اظهار کرد: با اشاره به خسارت زلزله در سال ۹۶ در بخش آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب گفت: تهدید زلزله با توجه به منویات رهبر انقلاب در بخش آموزشی شهرستان به فرصت تبدیل شد.
فرماندار سرپل ذهاب ادامه داد: در زلزله آبانماه ۹۶ تعداد ۵۷ و احد آموزشی خسارت دید ولی با همراهی دولت و تلاش خیرین نیکوکار مدرسه ساز بیش از ۵۷ مدرسه در سطح شهرستان ساخته شد.
وی تصریح کرد: با توجه به ساخت واحدهای آموزشی جدید تعداد ۳۰۶ کلاس درس به ظرفیت آموزشی شهرستان اضافه شد ضمن اینکه تعداد ۳ سالن ورزشی و فرهنگی نیز برای استفاده دانش آموزان احداث شد.
آتش سوزی ۵۵۰ هکتار از مراتع اسلام آبادغرب
کامران کریمی اظهار داشت :۲۵۰ هکتار از پسچر مزارع چند روستا و نیز ۳۰۰ هکتار عرصههای منابع طبیعی در بخش حمیل اسلام آبادغرب دچار آتش سوزی و طعمه حریق شد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب افزود: با تلاش نیروهای مردمی و دستگاههای عضو ستاد بحران بعد از ۷ ساعت این آتش سوزی در ساعت ۲۱ شب گذشته مهار شد.
کریمی عامل انسانی را علت این آتش سوزی بیان کرد و گفت: نیروهای منابع طبیعی شب گذشته جهت جلوگیری از شعله ور شدن دوباره آتش در منطقه حضور داشتند.
این مسئول با بیان اینکه مزارع آسیب ندیده است، گفت: از مردم تقاضا داریم نکات ایمنی را در این زمینه رعایت کنند.
کشف محموله پارچه غیر بهداشتی و فاقد استاندارد
منوچهر رضایی اظهار داشت: مأمورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم در کارگاه تولیدی خود اقدام به ساخت البسه گان و ماسک و سایر ملزومات بهداشتی و پزشکی غیر مجاز و توزیع آن در سطح منطقه مینماید کشف این موضوع را در دستورکار خود قرار داد.
وی افزود: کشف این موضوع با تلاش عوامل اطلاعاتی و با هماهنگی دادستان و همکاری عوامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان با سرکشی و بازدید از این واحد تولیدی انجام گرفت.
رئیس پلیس شهرستان سرپل ذهاب بیان داشت: در این بازرسی مقدار بیش از ۲۰۰ هزار متر پارچه غیر مجاز و غیر استاندارد به ارزش ریالی حدود ۷ میلیارد ریال کشف و ضبط و واحد صنفی متخلف پلمب شد.
رضایی تصریح کرد: پلیس شهرستان در برخورد و مبارزه با تولیدات غیرمجاز و فاقد استاندارد در امر پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با کسی مسامحه ندارد و با این جرم مقتدرانه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
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