به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در شرایطی که این نهاد و رئیس آن جیانی اینفانتینو، طی ماه‌های اخیر با انتقادها و بحث‌هایی در سطح فوتبال جهان مواجه بوده‌اند، بخشنامه‌ای را برای تمامی انجمن‌ها و فدراسیون‌های عضو ارسال کرده و در آن بر اصول حاکم بر فعالیت دادگاه‌های فوتبال و لزوم رعایت این اصول در ساختارهای قضایی فوتبال در سراسر جهان تأکید کرده است.

روزنامه موندو دپورتیوو نوشت: فیفا در این بخشنامه اعلام کرده است که برای آنکه یک دادگاه داوری «مستقل و به‌درستی تشکیل شده» تلقی شود، باید حداقل استانداردهای مشخصی را در روند رسیدگی رعایت کند. این نهاد تأکید کرده است که این اصول نه تنها در دادگاه‌های فیفا، بلکه باید در ساختارهای مشابه در هر یک از شش کنفدراسیون قاره‌ای فوتبال نیز مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اصول مورد تأکید فیفا، اصل برابری در تشکیل دادگاه داوری است. بر اساس این اصل، هر یک از طرف‌های درگیر در پرونده باید حق داشته باشند یک داور را انتخاب کنند و دو داور منتخب نیز رئیس دادگاه داوری را تعیین کنند. همچنین طرف‌های پرونده می‌توانند با توافق یکدیگر، یک داور واحد را برای رسیدگی به پرونده انتخاب کنند.

فیفا همچنین بر حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید کرده است. بر همین اساس، در صورتی که درباره استقلال یک داور تردید منطقی و موجه وجود داشته باشد، امکان اعتراض به صلاحیت یا بی‌طرفی او باید وجود داشته باشد و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این اعتراض و در صورت لزوم جایگزینی داور پیش‌بینی شود.

اصل دیگری که در این بخشنامه مورد اشاره قرار گرفته، حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. بر اساس این اصل، هر یک از طرف‌های پرونده باید این حق را داشته باشند که درباره تمامی موضوعات و واقعیت‌های اساسی مؤثر در صدور رأی اظهارنظر کنند، دیدگاه‌ها و استدلال‌های حقوقی خود را ارائه دهند، درخواست‌های لازم برای ارائه و بررسی ادله را مطرح کنند و در روند رسیدگی حضور داشته باشند.

همچنین هر یک از طرف‌های پرونده باید این امکان را داشته باشند که از یک وکیل یا کارشناس دیگر برای دفاع از خود استفاده کنند. علاوه بر این، هر طرف باید بتواند ادعاها و مطالب ارائه‌شده از سوی طرف مقابل را بررسی کرده و درباره آنها اظهارنظر کند و با ارائه ادعاها و مدارک خود، نسبت به آنها پاسخ داده و آنها را رد کند.

اصل برابری در برخورد با طرفین پرونده نیز از دیگر موارد مورد تأکید فیفا در این بخشنامه است. بر این اساس، دادگاه داوری باید اطمینان حاصل کند که تمامی طرف‌های پرونده از رفتار برابر برخوردار هستند و موضوعات یکسان نیز در شرایط مشابه، همواره به شکل یکسان درباره طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.

فیفا در پایان این بخشنامه تأکید کرده است که اعضای این نهاد و کنفدراسیون‌های قاره‌ای موظف هستند هنگام تشکیل یا به رسمیت شناختن هر دادگاه داوری، رعایت تمامی این اصول و استانداردهای حداقلی را تضمین کنند. این چارچوب بر استقلال، بی‌طرفی، برابری طرفین، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق برابر در روند رسیدگی تأکید دارد.