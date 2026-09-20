تأکید استاندار سمنان بر درآمد پایدار و هوشمندسازی مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی شهرداران شهرهای استان سمنان، بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها نباید صرفاً به منابع حاصل از مالیات و ارزش افزوده متکی باشند و لازم است ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هر شهر را شناسایی و برای فعال‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید ارتباط خود را با پارک‌های علم و فناوری تقویت کرده و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان بهره بگیرند.

تسهیل اجرای طرح‌های شهری در چارچوب قانون

استاندار سمنان با اشاره به نقش نیروی انسانی در موفقیت مدیریت شهری بیان کرد: در جذب و به‌کارگیری نیرو باید کیفیت و توانمندی افراد مورد توجه قرار گیرد و نیروهای کیفی و کارآمد به مجموعه شهرداری‌ها افزوده شوند.

کولیوند در ادامه بر تسهیل فرآیند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید صدور پروانه و مجوزهای لازم برای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را با جدیت دنبال کنند تا از ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهرها استفاده شود و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم ارتقا یابد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون در زمینه ثبت املاک غیرمنقول و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط نیز مورد تأکید است.