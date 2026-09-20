به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در دیدار با وزیر ورزش و جوانان درباره مسائل و ظرفیتهای ورزشی قم و راهکارهای تقویت زیرساختهای این حوزه گفتوگو کرد.
استاندار قم در ادامه سفرهای کاری خود به تهران، یکشنبه ۲۹ شهریور با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد و موضوعات مرتبط با توسعه ورزش استان را مورد بررسی قرار داد.
در این دیدار، ظرفیتهای موجود ورزش قم، نیازهای استان در بخش زیرساختی و راهکارهای ارتقای این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت برنامهریزی برای تقویت ورزش استان تأکید شد.
بهنامجو با توجه به ظرفیتهای ورزشی قم و ضرورت بررسی دقیقتر مسائل این حوزه، از وزیر ورزش و جوانان و معاون وی برای حضور در جلسه شورای ورزش استان دعوت کرد تا موضوعات و اولویتهای ورزش قم با حضور مسئولان وزارتخانه در استان بررسی شود.
وزیر ورزش و جوانان نیز با دعوت استاندار قم موافقت کرد و مقرر شد برنامهریزی لازم برای حضور وی و معاونش در استان انجام شود.
بر اساس این توافق، جلسه شورای ورزش استان قم فرصتی برای بررسی نزدیکتر ظرفیتها، مسائل و اولویتهای ورزشی استان با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.
در این نشست همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تقویت همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و مدیریت استان قم تأکید شد.
استاندار قم و وزیر ورزش و جوانان در این دیدار بر پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای ورزشی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای ارتقای ورزش استان تأکید کردند.
قم- وزیر ورزش و جوانان بهزودی با دعوت استاندار قم به این استان سفر میکند تا ظرفیتها و موقعیتهای مناسب ورزش قم مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در دیدار با وزیر ورزش و جوانان درباره مسائل و ظرفیتهای ورزشی قم و راهکارهای تقویت زیرساختهای این حوزه گفتوگو کرد.
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