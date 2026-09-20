عملیات «حلمیش»؛ از استقبال مبارزان تا خشم سردمداران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس، عملیات تیراندازی نزدیک شهرک صهیونیست‌نشین «حلمیش» در نزدیکی رام‌ الله را که به دست یکی از فلسطینی ها انجام شد، تبریک گفت و آن را پاسخی عملی به اظهارات، تعرض و اقدامات نمایشی و تحریک‌آمیز جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو در تونل‌های زیر مسجد الاقصی دانست.

حماس در این بیانیه اعلام کرد: تاکید می‌کنیم که این عملیات، پاسخی مشروع و طبیعی به تعرضات مستمر شهرک‌نشینان و سران رژیم اشغالگر به مسجدالاقصی و هتک حرمت آن است و بار دیگر نشان می‌دهد که ملت فلسطین برای دفاع از قدس و مسجد الاقصی از جان خود نیز دریغ نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: این عملیات پاسخی قاطع به عربده‌کشی شهرک‌نشینان و جنایت‌های فزاینده آنان علیه مردم ما در روستاها و شهرهای کرانه باختری اشغالی و حامل این پیام روشن است که تروریسم شهرک‌نشینان با ضربات دردناک بیشتری پاسخ داده خواهد شد.

حماس همچنین از فلسطینیان در کرانه باختری، قدس اشغالی و دیگر مناطق فلسطین خواست عملیات مقاومت را با همه ابزارهای آن تشدید کنند، با اقدامات رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان مقابله کنند و مرحله جدیدی از درگیری را تا عقب راندن اشغالگران از سرزمین و مقدسات فلسطین آغاز کنند.

جنبش فتح انتفاضه: عملیات نیوه تزوف پاسخی طبیعی به سیاست‌های جنایتکارانه فزاینده است

جنبش فتح انتفاضه نیز اعلام کرد: ما عملیات قهرمانانه امروز یکشنبه رزمندگان مقاومت فلسطین در شهرک نیوه تزوف در شمال غربی رام الله را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهرک‌نشینان غاصب شد، تمجید می‌کنیم.

این جنبش طی بیانیه‌ای تاکید کرد: این عملیات پاسخی طبیعی به سیاست‌های جنایتکارانه فزاینده رژیم صهیونیستی، اقدامات ویرانگرانه هدفمند انجام شده توسط این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری اشغالی و حتی در داخل اراضی اشغالی و هتک حرمت اماکن مقدس است، همچنین پاسخی مشروع به اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران و سیاست تروریسم و گرسنگی دادن به مردم در زندان‌های صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است که عملیات مقاومتی تا زمانی که این اشغالگری پابرجاست ادامه خواهد یافت و این عملیات پاسخی طبیعی به تجاوز و تجاوزاتی است که علیه مردم و سرزمین ما صورت می‌گیرد.

جنبش احرار فلسطین: عملیات شهرک حلمیش واکنش طبیعی به جنایات اشغالگران است

جنبش احرار فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از اجرای عملیات قهرمانانه در شهرک «حلمیش» در غرب رام الله که بر سرزندگی و اثربخشی مقاومت و توانایی آن در انجام عملیات خود در زمان و مکانی که انتخاب می‌کند، مهر تایید می‌زند، تجلیل می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: این عملیات قهرمانانه و دیگر مبارزات مردم ما در چارچوب واکنش طبیعی به جنایات اشغالگران صهیونیست و زورگویی سران جنایتکار جنگی آنها، جنایاتشان علیه جان و مال فلسطینیان و هتک حرمت صحن‌های مبارک مسجد الاقصی صورت می‌گیرد. ما از مردم خود در کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی می‌خواهیم که به اجرای عملیات‌های قهرمانانه شدت و حدت بیشتری بخشند، عملیات‌هایی که دشمن صهیونیستی را آشفته و خواب راحت را از چشمانش می رباید و سران تل آویو و دستگاه‌های امنیتی آن را در تنگنا قرار می‌دهد و آنها را در حالت تخلیه و فرسایش امنیتی مداوم نگه می‌دارد.

ابراز خرسندی گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی امروز یکشنبه از عملیات قهرمانانه در نزدیکی شهرک حلمیش در غرب شهر رام الله که به هلاکت یک صهیونیست منجر شد به شدت ابراز خرسندی کرد.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: ما عملیات «حلمیش» در غرب رام‌الله را که منجر به کشته شدن یک شهرک‌نشین شد، ستایش می‌کنیم.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: ما خواستار تشدید رویارویی با نیروهای دشمن و غاصبان در کرانه باختری و قدس در پاسخ به جنایات آنها هستیم.

سرایا القدس بیان کرد: ما از انقلابیون و قهرمانان کرانه باختری و قدس می‌خواهیم که با تمام ابزارهای موجود با دشمن و شهرک‌نشینان آن مقابله کنند.

بازداشت مجری عملیات مقاومتی در شهرک اسرائیلی نیوه تزوف

ارتش صهیونیستی از بازداشت مجری عملیات مقاومتی در شهرک اسرائیلی نیوه تزوف پس از زخمی شدن وی و انتقالش به بیمارستان خبر داد.

دستور نتانیاهو برای تخریب منزل عامل تیراندازی

در پی حادثه تیراندازی در نزدیکی رام الله در کرانه باختری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش و شاباک دستور داد که نیروهای خود را در کرانه باختری تقویت و محدودیت‌هایی اعمال کنند و عملیات و بازداشت‌هایی را برای حفظ امنیت این رژیم انجام دهند.

وی همچنین دستور داد که اقدامات فوری برای تخریب منزل عامل تیراندازی در نیوه تزوف در مرکز کرانه باختری اتخاذ شود.

وی تاکید کرد که با تمامی «عوامل خرابکار» در غزه، کرانه باختری و لبنان برخورد خواهد شد.

نتانیاهو اشاره کرد: مبارزان ما فرد مسلحی که قصد انجام حمله در شمال کرانه باختری داشته است را کشتند.

خشم بن گویر

از سوی دیگر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به هلاکت یک صهیونیست آن را عمیقا دردناک توصیف کرد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان این صهیونیست کشته شده در جریان این عملیات، گفت که قلبش در این دوران سخت با آنها و با تمام صهیونیست‌ها است.

اقدام برای زیرگیری ۲ صهیونیست با خودرو

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تلاش برای زیرگیری دو صهیونیست با خودروی فلسطینی در نزدیکی سلواد واقع در شرق رام الله خبر داد.

تیراندازی به خودرو فلسطینی و شهادت یک نفر

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست یک دستگاه خودروی فلسطینی را به بهانه تصمیم راننده آن برای اجرای عملیات زیرگیری به رگبار بستند که در پی این تجاوز یک فلسطینی شهید و یک تن دیگر زخمی شد.

گفتنی است که پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک شهرک‌نشین صهیونیستی به ضرب گلوله یک مبارز فلسطینی طی یک عملیات مقاومتی در نزدیکی کانون شهرک‌نشینی نوف تسوف در نزدیکی شهرک اسرائیلی حلمیش در نزدیکی رام الله خبر داد.