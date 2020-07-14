ملاک اصلی داوری درک مردم از عظمت و رشادت شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری مسابقه، مهدی حجت رئیس هیأت داوران مسابقه «طراحی بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» درباره برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: همه اقشار ملت ایران هر یک به سهم خود خدماتی را برای دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس انجام دادند. از جمله آن‌ها، مجموعه کسانی بودند که در شرایط فوق‌العاده حساس جنگ نسبت به نقل و انتقال و کمک به مجموعه نظامی کشور و مردم در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند و در شرایط سخت حاکم بر جامعه علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، از خودشان ایثار و شهادت ارزشمندی نشان داده و شهدای بزرگی را تقدیم به انقلاب اسلامی ایران کردند.

وی افزود: کوچک‌ترین کاری که باید برای ارج‌نهادن جایگاه این بزرگ‌مردان انجام بدهیم، برگزاری یادمان‌هایی در نقاط مختلف کشور است که برای رسیدن به این مهم، تصمیم گرفتیم در برخی از نقاط کشور، به‌طور مثال در ایستگاه‌های راه‌آهن یادمان‌هایی را طراحی و اجرا کنیم تا یاد و خاطره این ایثارگران همواره در ذهن و قلب مردم بماند و بابت این فداکاری‌های ارزشمند، از آن‌ها قدرشناسی شود تا مردم بدانند که چه فداکاری‌هایی برای دارایی‌های امروزه کشور انجام شده‌است.

حجت با اشاره به تأثیرگذاری برگزاری این رویداد برای تجدید و یادآوری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ذکر کنید، به یاد بیاورید برای اینکه در این به یاد آوردن‌ها، فواید و ثمر وجود دارد»، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز می‌فرماید: «یکی از بزرگ‌ترین وظایفی که امروز برعهده ما است، این است که یاد شهدا و ایثارگرانی که در دوران دفاع مقدس از خود ایثار و بزرگواری نشان دادند، را زنده نگه‌داریم». بر این اساس، طبیعی است که هر عنصری که بتواند بزرگواری‌های شهدا را یادآوری کند، در جامعه تأثیرگذار است، اعم از اینکه فیلم یا کتاب باشد.

وی ادامه داد: یک جامعه برای فراموش نکردن بزرگواری‌های گذشته ملت و مردمش به عناصری نیاز دارد که یاد شهدا، شهادت و فداکاری این بزرگان را در دفاع از میهن و مردم زنده کند چراکه امروزه مردم آنقدر درگیر گرفتاری‌ها و یا مشغله‌هایشان هستند که ممکن است آن‌چه را که در هشت سال دفاع مقدس رخ داده، فراموش کنند و وظیفه مسئولان فرهنگی این است که برنامه‌هایی را اجرا کنند تا خاطرات رشادت‌های شهدا به‌ویژه شهدای راه‌آهن زنده بماند و از میان نرود.

رئیس هیأت داوران مسابقه «طراحی بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» در مورد چشم‌انداز آثار ارسالی به دبیرخانه این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: این مساله به نوع مشارکت هنرمندان در این رویداد بستگی دارد، اینکه چه‌اندازه افراد خلاق و هنرمند و آشنا به ارزش‌های دفاع‌مقدس و شهادت آثار خوبی عرضه کنند. اگر عموم هنرمندان در این طرح مشارکت کنند، بهترین آثار انتخاب شده و طراحی و اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ملاک‌های انتخاب آثار شرکت‌کنندگان این مسابقه بیان کرد: مهم‌ترین ملاک این است که وقتی عموم مردم به اثری نگاه می‌کنند، عظمت و رشادت شهدا را بشناسند و درک کنند. این مسئله به این بستگی دارد که چه‌اندازه با استقبال شرکت‌کنندگان و ارسال آثار خوب مواجه شویم، برترین‌ها را انتخاب کرده و ساخت آن‌ها را آغاز کنیم.

حجت با بیان اینکه اقشار مختلف جامعه چون معلمان، قضات، کسبه، نظامی‌ها و … در جریان جنگ سهم خود را ادا کردند، تاکید کرد: وظیفه جامعه این است که از شهدا و ایثارگران دوران جنگ خود تجلیل به‌عمل بیاورد و خداراشکر که مسئولان فرهنگی شرکت راه‌آهن به این فکر افتادند تا از خدمات و از خود گذشتی این بزرگواران تقدیر کنند.

رئیس هیأت داوران مسابقه «طراحی بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» در پایان گفت: البته جای تجلیل از شهدا و فداکاران دیگر حوزه‌ها نیز خالی است و باید این اقدام به‌شکل سراسری در دیگر حوزه‌ها نیز شکل گرفته و به ثمر برسد.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران گران‌قدر هشت سال دفاع مقدس و به ویژه شهدای عزیز راه آهن، مسابقه طراحی لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران را برگزار می‌کند که هنرمندان فرصت دارند تا ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. برای اطلاع دقیق از قوانین شرکت، ثبت‌نام و ارسال عکس به پایگاه اینترنتی مسابقه به نشانی www.rai.ir ، بخش isargaran.rai.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

متقاضیان در صورت مواجهه با مشکل در رابطه با ثبت‌نام و غیره می‌توانند به پشتیبانی این مسابقه در شبکه اجتماعی واتساپ با شماره ۰۹۳۵۰۶۳۶۰۹۴ تماس حاصل کنند.