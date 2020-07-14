دستورالعمل کمیته اجرایی AFC برای لیگ قهرمانان آسیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام امیرعلی حسینی مدیر امور بینالملل باشگاه پرسپولیس، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تصمیمهای کمیتههای مسابقات و پزشکی AFC برای برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ را پس از تصویب، به فدراسیونهای عضو ابلاغ کرد. این مصوبات از سوی فدراسیون فوتبال نیز به نمایندگان ایران در این دوره از رقابتها ابلاغ شد.
این دستورالعمل، بخشهای مختلفی را شامل میشود که به قرار زیر است:
مهلت ۸۲ روزه برای برگزاری بازیها
ادامه رقابتهای مرحله گروهی، یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ از ۲۴ شهریور ماه تا ۱۲ مهر به صورت متمرکز و تک بازی انجام خواهد شد که میزبان، متعاقباً اعلام میشود. فینال رقابتها نیز در این دوره به صورت تک بازی و در ۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
ادامه رقابتها با فهرست جدید تیمها
همان طور که پیش از این اطلاع رسانی شده بود، یک پنجره جدید ثبت نام بازیکنان برای تیمها باز خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در این نامه با تاکید بر این مساله که باشگاهها میتوانند برای ادامه رقابتها از مجموعه بازیکنان جدید استفاده کنند، اعلام کرد؛ باشگاهها میتوانند فهرستی مشتمل بر ۱۸ تا ۳۵ بازیکن را ثبت نمایند. همچنین برای هر مسابقه حداکثر بازیکنی که از این فهرست به ثبت میرسانند، ۱۸ نفر خواهد بود. سایر الزامات قانونی نیز مانند گذشته لازمالاجرا است.
اجرای قانون ۵ تعویض در سه فرصت
قانون ۵ تعویض در رقابتها اجرا خواهد شد. طبق این دستورالعمل هر تیم مجاز به انجام پنج تعویض است ولی برای کاهش اخلال و توقف در روند بازی این پنج تعویض را باید حداکثر در سه فرصتی که در اختیار دارند، انجام دهند. این قانون به معنای آن است که تیمها در صورت تمایل برای استفاده از هر پنج تعویض، در جریان فرصتهایی که دارند گاهی باید اقدام به تعویض همزمان دو یا سه بازیکن کنند. در صورتی که دو تیم همزمان اقدام به تعویض کنند، برای هر یک از آنها یک فرصت به حساب میآید. تعویضها در صورت عدم استفاده در زمان ۹۰ دقیقه به وقت اضافه منتقل میشود.
در شرایطی که قوانین مسابقات، امکان یک تعویض را در وقت اضافه فراهم کند، هر تیم امکان یک تعویض اضافی را هم خواهد داشت. تعویضها میتواند قبل از شروع وقت اضافه یا در بین دو نیمه وقتهای اضافه انجام شوند.
غربالگری تشخیصی برای کرونا قبل از سفر تیمها
کمیته پزشکی AFC انجام غربالگری تشخیصی کرونا را برای تمام اعضای تیمهای شرکت کننده در مسابقات ۲۰۲۰ AFC بر اساس مقررات ذیل اجباری کرده است:
آزمایش کرونا به عنوان بخشی از «ارزیابی پزشکی پیش از مسابقات» برای تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی اجباری است و نتایج آن باید ۷۲ ساعت پیش از خروج تیم از کشورش به AFC ارائه شود. مدارک ارزیابی پیش از مسابقات مطابق با مقررات خاص مندرج در آئیننامه، بخشی از شرایط مورد نیاز برای تائید صلاحیت حضور در مسابقات به شمار میآید.
باشگاههای شرکت کننده که «فرم ارزیابی پزشکی پیش از مسابقات» را در ابتدای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ تکمیل کردهاند نیازی به ارسال مجدد ندارند، اما ملزم به ارسال تصویر نتایج تست کرونا به AFC ، ۷۲ ساعت قبل از عزیمت تیم از کشور خود به محل انجام مسابقه هستند.
آزمایش تشخیصی صرفاً میبایست با روش PCR انجام شود.
اعضای کادر فنی و بازیکنانی که تست کرونای آنها قبل از عزیمت از کشور خود مثبت شده است، باید گواهی ایمنی دال بر اثبات بهبودی آنها و همچنین یک گواهی پزشکی مستقل توسط پزشک تیم (دارای مدارک پزشکی مرتبط) ارائه نمایند. این فرآیند برای حصول اطمینان از آمادگی بازیکنان جهت شرکت در مسابقات است. این مدارک میبایست به تائید AFC برسد.
اعضای تیم (کادر فنی و بازیکنان) در بدو ورود به کشور میزبان طبق دستورالعملهای مقامات بهداشتی داخلی و یا هرگونه محدودیت دیگر ناشی از قانون ملی آن کشور، تحت آزمایش کرونا قرار خواهند گرفت.
اعضای تیم (کادر فنی و بازیکنان) در صورت صلاحدید AFC در طول برگزاری مسابقات میبایست تحت آزمایش و نمونهگیری قرار گیرند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت صلاحدید مدارک اضافی در خصوص موارد فوق الذکر را درخواست نماید.
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