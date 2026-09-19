۵۰ کیلومتر از آزادراه زنجان-تبریز در ۴ ماه گذشته روکش آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی در حاشیه بازدید میدانی وزیر راه و شهرسازی از پروژههای زیرساختی این استان، با تأکید بر اهمیت استراتژیک آزادراه زنجان-تبریز اظهار داشت: از اردیبهشتماه سال جاری مدیریت و نگهداری این آزادراه از شرکت آزادراهی به ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان منتقل شد که با توجه به مطالبات بهحق مردم و ضرورت بهبود وضعیت روکش مسیر، عملیات اجرایی بهسازی با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر ۷ گروه اجرایی(اکیپ) به طور همزمان در نقاط دارای خرابی شدید مشغول فعالیت هستند، افزود: از این تعداد، ۵ گروه به صورت مستقیم در عملیات روکش و دو گروه در بخش تراش آسفالت فعالیت میکنند تا فرآیند بازسازی با بالاترین سرعت ممکن پیش رود.
وی با اشاره به حجم عملیات پیشبینیشده برای سال جاری تصریح کرد: با بررسیهای صورتگرفته، ۷۰ کیلومتر از این مسیر دچار خرابی شدید بود که با توجه به محدودیت فصل کاری در استان، برنامهریزیها به گونهای انجام شد که این حجم از عملیات در فاز نخست و تا پیش از آغاز بارشهای زمستانی به اتمام برسد. خوشبختانه در ۴ ماه گذشته حدود ۵۰ کیلومتر از این محور بهسازی شده است و مابقی مسیر نیز با همین شتاب عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان، این محور را بخشی کلیدی از کریدور تهران-بازرگان خواند و توضیح داد: از ۶۰۰ کیلومتر طول این آزادراه، ۲۰۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان زنجان قرار دارد که شامل ۱۰۵ کیلومتر به سمت قزوین و ۹۵ کیلومتر به سمت تبریز است.
اسماعیلی با تأکید بر تأمین منابع مالی پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ملی این محور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز مشکلی ندارد و اعتبارات لازم جهت تکمیل عملیات تخصیص یافته است. مصمم هستیم تا با بهرهگیری از فرصت باقیمانده تا شروع فصل سرما، این محور را به استانداردهای ایمنی مطلوب برسانیم و مسیری ایمن را به کاربران جادهای تحویل دهیم.
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