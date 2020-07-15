به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آموزش زبان انگلیسی در عصر امروز به یک نیاز اساسی برای برقراری ارتباط با دنیای اطراف مبدل شده است و یافتن مراکزی که بتوانند تحت ساختاری منسجم و هفدهمند دورههای یادگیری زبان انگلیسی را بدون لغو و کنسلی به سطح نهایی و یادگیری کامل برسانند، بزرگترین دغدغه برای شروع و آغاز فرآیند یادگیری زبان است.
در این مطلب قصد داریم به مهمترین و کلیدیترین مواردی که یک مرکز خوب باید داشته باشد، بپردازیم.
کیفیت اساتید و استانداردهای لازم یک آموزشگاه
مسلماً اولین فاکتور برای رسیدن به یک سطح ایدهآل در زمینه آموزش در هر رشتهای، در اختیار داشتن مدرسین حرفهای و دلسوز است که علاوه بر دارا بودن بالاترین سطح دانش عمومی و همچنین مدارک تحصیلی، تجربه موفقی در ارائه و تدریس آن رشته نیز داشته باشد.
اینکه آموزگارانی را در اختیار داشته باشد که مسلط به تمامی تکنیکها و دانش آموخته رشته آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی باشند، یک اصل بسیار مهم است.
قرار گرفتن در فضای آموزش زبان که با استفاده از اساتید بومی یا به اصطلاح (نیتیو) باشند، صورت میگیرد. آموزگارانی که متولد کشورهای انگلیسی زبان هستند و یا مدت زمان طولانی را در این کشورها زندگی کرده باشند طبعاً میتوانند صحیحترین و کلیدیترین نکات را به زبان آموزان منتقل نمایند.
برگزاری دورههای زود بازده فوق فشرده
یکی از مهمترین نکاتی که این روزها مانع پیشرفت و شروع آموزش زبان انگلیسی میشود این است که در بسیاری از مراکز شاهد برگزاری دورههای زبان انگلیسی در مدت زمان ۳ یا ۴ سال هستیم. این مشکل بزرگی است که این روزها در اغلب مراکز با آن مواجه هستیم که البته با یک محاسبه ساده میتوان به جای انتخاب این مراکز، این زمان را در یک دانشگاه صرف کرد و لیسانس زبان و یا حتی کارشناسی ارشد زبان گرفت!
همواره بازه زمانی و تعدد ترمهای بیشمار یکی از علل عدم آغار فرآیند یادگیری و مانع شروع دورهها بوده است. بنابراین باید مرکزی را در نظر گرفت که علی رغم دارا بودن مدرسین برتر زبان انگلیسی، دارای دورههایی با برنامه ریزی بسیار زود بازده و فوق فشرده باشند. دورههایی که در کوتاهترین مدت زمان ممکن زبان آموز را از سطح مبتدی به سطح پیشرفته برساند و بتوان این پیشرفت را به شکلی محسوس در مکالمه زبان آموزان مشاهده کرد.
پس یکی از مهمترین ویژگیهای آموزش خوب برای آموزش زبان انگلیسی نحوه برگزاری دورهها و ارائه آنها به صوت فوق فشرده و زود بازده است.
فضاسازی و برگزاری دورهها با تنوع بالا
یکی از مهمترین ویژگیهای آموزشگاه خوب برای آموزش زبان انگلیسی برگزاری دورههای منسجم و البته متنوع زبان انگلیسی است. تعدد دورهها و برگزاری کلاسها با شرایط مختلف میتواند فاکتوری مهم باشد برای اینکه مخاطبان با فراغت خاطر بتوانند از هر بازه زمانی که نیاز دارند و مورد دلخواهشان است، بهره مند شوند.
همچنین تعداد دورهها و فرمتهای متنوع میتواند دلیل محکمی بر کسب نتایج مطلوب در ادوار قبل باشد که این تنوع ایجاد شده است. در واقع حضور بالا و استقبال بسیار خوب زبان آموزان است که میتواند تنوع در دورهها را در هر مرکزی ایجاد نماید. بنابراین باید مجموعهای را برگزید که بتواند به شکل گروهی، خصوصی، نیمه خصوصی و همچنین آموزش آنلاین از طریق فضای مجازی دورههای خود را ارائه و برگزار کند.
آموزشگاه زبان ایران کمبریج
مرکز زبان فوق تخصصی آموزش زبان ایران کمبریج با بیش از یک دهه فعالیت مستمر آموزشی در زمینه برگزاری کلاس زبان برای تمامی زبانها همواره در صدر لیست بهترین آموزشگاه زبان در تهران از سوی مخاطبان معرفی شده است.
این مرکز معتبر با استفاده از به روزترین متدها و تکنیکهای آموزش زبان، همسو با ساختار مورد تایید دانشگاه کمبریج توانسته عملکرد بسیار درخشانی را کسب نماید. موسسه زبان ایران کمبریج با بهره مندی از مجربترین کادر آموزش زبان حال حاضر کشور و همچنین به خدمت گرفتن مجربترین اساتید نیتیو توانسته است بازدهی شگفت انگیز را در کوتاهترین مدت زمان ممکن و تنها در عرض سه ماه از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان انگلیسی برساند. این دورهها به صورت گروهی و با فرمت فوق فشرده در حال ارائه است. تمامی اساتید در این مجموعه دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری آموزش زبان انگلیسی هستند و بیش از ۱۲ سال سابقه تدریس موفق را میتوان در کارنامه آنها ملاحظه نمود.
به طور کلی این دورهها با فرمتهای زیر در حال ارائه و برگزاری در این مرکز است؛
* دورههای گروهی فوق فشرده زبان (کل دوره سه ماه)
* دورههای گروهی فشرده سه روز در هفته (کل دوره ۸ ترم یکماه و نیمه)
* دورههای گروهی ترمیک زبان دو روز در هفته (کل دوره حدود یکسال)
* دورههای گروهی فشرده تک روز هفته فقط پنجشنبهها یا جمعهها (کل دوره ۸ ترم یک ماه و نیمه)
* دورههای خصوصی زبان انگلیسی (کل دوره کمتر از سه ماه)
* دورههای نیمه خصوصی زبان (تشکیل دورههای دو یا جند نفره با فرمت خصوصی)
* دورههای آموزش آنلاین زبان (از طریق پورتال آموزشی در وب سایت https://www.ircambridge.com/، واتساپ، اسکایپ و …)
این دورهها با تنوع در تمامی سطوح و در هر هفته یک شروع مناسب برای کلیه متقاضیان خواهد داشت.
مجموعه ایران کمبریج با بهره مندی از پیشرفتهترین تجهیزات در تمامی آزمونهای تخصصی (آزمون آیلتس، تافل، پی تی ایی، اف سی ایی و …) در حال ارائه تحت ساختار مورد تایید بخش فرهنگی بریتیش کانسیل است.
این آموزشگاه با سه شعبه فعال در تهران با رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت آماده ارائه خدمات آموزشی در دورههای مختلف است.
اطلاعات تماس شعبهها:
شعبه مرکزی میدان ولیعصر: بالاتر از میدان ولیعصر، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک ۲۷ تلفن: ۸۸۸۵۴۲۰۷ و ۸۸۸۵۴۰۴۸
شعبه میدان ونک: جردن، نبش کوچه هفدهم، پلاک ۴۸، تلفن: ۸۸۰۶۴۱۹۷ – ۸۸۰۵۴۸۶۰
شعبه غرب: بلوار آیت الله کاشانی، خیابان رامین شمالی، پلاک ۴۵، تلفن ۴۴۰۲۴۳۷۱ – ۴۴۰۲۴۲۹۸
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